'Todo es mentira' habla con José Luis Ábalos sobre su cambio de abogado y las pintadas de la casa

Risto Mejide interrumpe 'Todo es mentira' tras recibir un mensaje sobre el nuevo abogado de Ábalos: "Se burlaba de sus compañeros con un perfil falso"

Compartir







El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos comunicaba en la misma semana en la que declaraba como investigado por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Ante esta información, 'Todo es mentira' ha podido hablar 38 minutos con Ábalos.

Fabián Pérez, colaborador del programa ha detallado toda la conversación con el exministro: "Por cálculo matemático podemos decir que ya ha hablado más con nosotros que ayer en la sede judicial. Le hemos preguntado por todos los temas, especialmente por ese cambio de abogado y él se ha querido defender", comienza.

En primer lugar, el periodista explica que él "alega que no se trata de ningún tipo de fraude, ni responde a una treta para dilatar innecesariamente el proceso; que él había perdido desde hace tiempo la confianza en Álvarez y le forzó o le quiso forzar a pactar con la Fiscalía y dejar el escaño. Algo que no iba a hacer. Para contextualizar, las primeras informaciones que surgen son del mes de julio".

Ábalos acusa a Puente de rechazar su cambio de abogado

Asimismo, el exministro comenta que "le hemos preguntado por ese auto del juez del que todo el mundo habla. Ábalos acusa a Leopoldo Puente de rechazar su cambio de abogado para simular que él tenía defensa. En su auto dice que se trata una injerencia en el poder legislativo, se ha tomado la licencia de opinar en un texto que debería ser objetivo".

Por último, sobre esta declaración, Ábalos niega que vaya a dejar su escaño porque sigue manteniendo que es inocente y asegura que "voy a defenderlo hasta el final". Por último, sobre las pintadas de su casa, el diputado del Grupo Mixto explica que "sabía que iba a pasar. Es una violación de mi intimidad, ya no puedo estar tranquilo en mi propia casa. Es la cuarta vez que sucede".