Descubre al completo la cita de José y Venus en 'First Dates'

El despiste final de una soltera en ‘First Dates’: cuando todo fluye tanto en la cita que no encuentras la salida

José tiene 25 años, es carnicero y artista, y llega desde Polinyá de Xúquer, Valencia para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Su madre ha sido quién le ha enseñado a dominar los cortes y comenzaron desde cero con el negocio, además las personas mayores siempre recurren a él para “los filetes de pollo”.

Por otro lado, el soltero le cuenta a Carlos Sobera sus facetas artísticas y es que le encantaría poder dedicarse a ello. Desde pequeño se ha formado en el teatro. En el amor espera una mujer que sea “un espectáculo”. Su cita es Venus, una estudiante de diseño de moda que llega desde Madrid para conocer a su otra mitad. Sobre ella, en el sexo no le gusta lo romántico porque le resulta “aburrido”; tiene claro que necesita más. Nada más encontrarse con José ha destacado sus músculos porque es una parte que le encanta de los hombres.

Desde la barra del restaurante comienzan las primeras impresiones y conversaciones. El de Valencia le habla sobre su carnicería y sus dotes artísticas, y ella le cuenta lo que estudia; al escuchar esto él no duda en preguntarle si la ropa que ha escogido está bien para la cita. Ante esto, la soltera muy sincera tiene claro que su camisa no le gusta y él le aclara que ha sido lo primero que ha encontrado del armario. Sobre ella, José comenta que le gusta mucho su cita, pero que sin dudarlo lo que más le llama la atención son sus “dos personalidades”, refiriéndose a sus pechos.

El soltero sorprende a Venus con su tatuaje de "pinocho"

Desde la mesa, los solteros comienzan a hablar sobre las "pechugas" de Venus, ella misma le explica que son operadas; de todas maneras él aclara que le gustan de cualquier manera. La conversación se pone cada vez más picante y pese a que José explica que el suele ser tranquilo, también tiene claro que no le pueden "encender". Por otro lado, el de Valencia introduce en la conversación los tatuajes ya que él tiene varios y destaca el que tiene en las zonas bajas: "Tengo un pinocho y cuando digo una mentira se me levanta". Este momentazo ha hecho que Venus sea incapaz de contener la risa y él el aclara "el mío no es de madera eh".

En el sexo, ella le explica que le gusta el sexo muy cañero, le gusta "reventar la cama", a lo que él responde: "Yo rompo los muebles". Pese a que José después la ha sorprendido con una bonita actuación y la química es más que evidente; el final de la cita ha dejado a Venus completamente decepcionada y es que ella esperaba que José la invitara a cenar porque en su cultura se hace.

Además, ha mostrado su enfado delante de todas las camareras de 'First Dates': "Siempre los españolitos junto...siempre es así, fifty fifty"; a lo que él aclara que ninguno es más que nadie, ni ella, ni él.