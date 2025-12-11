El soltero le cuenta a su cita qué fue lo que ocasionó la ruptura con su expareja. Lo que él no se esperaba es que esto es algo que tienen en común

Carlos Sobera se queda 'a cuadros' en 'First Dates' con la habilidad para imitar de una soltera: "Ostras, qué bien lo haces"

Compartir







Álex, de 18 años, entra al restaurante de 'First Dates' con un look que consigue impresionar a la nueva camarera del programa, Lidia Santos. "Siempre elegante", señala. "Tengo unas pintas que 'pa' qué', pero he de decir que se me ve bien por la calle. Cuando me ven, saben que soy yo. Ya me conoce todo el mundo", confiesa a solas con la cámara.

Actualmente se encuentra estudiando pero también cuenta con un título de cuidador de personas dependientes, especialmente con discapacidad intelectual. "Hay gente que nace con el don del canto, yo he nacido con el don de ayudar", asegura.

En el amor, no es el mejor ejemplo: "Siempre se han roto pronto". A día de hoy, le da igual encontrar una pareja que sea chico o chica pues "no hacemos ascos a nada". "Mi preferencia es mucho más hacia las chicas que hacia los chicos pero no me cierro. Soy mucho más selectivo con los chicos y con las chicas es un poco a lo que pase dicho 'a grosso modo'", apunta.

Lo que más le llama la atención de una chica es que lleve el pelo de colores pues de esta manera siente que ya le han ganado... ¿Tendrá su cita de esta noche eso que tanto desea?.

La soltera cruza la puerta con su pelo rosa, algo que siempre había querido tener pero que nunca le habían dado permiso de pequeña. Con una entrada triunfal en la que su bolso decide caer al suelo, una joven Gabriela de 19 años se dispone a conocer al soltero con el que compartirá esta velada.

Al verla, Álex cae rendido a sus pies: "Su pelo es precioso. Hipnotiza y todo". La primera impresión de la soltera también es buena: "Me encanta. Su ropa es como me gusta que se vistan. Tiene un estilo súper genial". Y es que a Gabriela le gusta una persona que tenga "mucha personalidad para vestirse" porque ella de vez en cuando se crea "unos 'outfits' súper locos". ¿Triunfará el amor entre ellos?.

El motivo de su ruptura, un punto en común entre los solteros

Ambos solteros buscan una relación estable basada en la monogamia, algo que les deja más tranquilos. Sin embargo, Álex suspira al descubrir que la última relación de su cita duró cinco años porque la suya duró apenas diez meses.

Es en este momento cuando en Gabriela se despierta la curiosidad por saber el motivo que ocasionó la ruptura. "Las familias a veces se entrometen y yo que tengo unas pintas... Me meto en una relación con una chica que es de familia cristiana", confiesa.

La soltera escucha atentamente a su cita pero no es hasta que se encuentra sola que confiesa que esto es algo que tienen en común: "A mí no me rechazaron por mi estilo pero mi exsuegra también me rechazó por ser latina. Es un prejuicio que tienen bastantes españoles contra los latinos. Me he sentido bastante identificada".