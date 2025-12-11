First Dates 11 DIC 2025 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Marc y Hernán en 'First Dates'

Marc tiene 59 años, es agente comercial y llega desde Santa Ponça, Mallorca para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates' Asegura que quiere poner fin al sufrimiento por amor porque es imposible resistir a ello, "necesitamos y buscamos amor". A Carlos Sobera le cuenta que es francés, pero lleva ya 20 años en España. Tiene claro que pese a lo mucho que quiere a su país, "no volvería ni por un millón". En el amor, lleva cuatro años soltero, a lo que el presentador considera que es mucho tiempo, sin embargo, detalla que "mejor solo que mal acompañado".

En 'First Dates' espera a una persona honesta, para él ahora las personas solo buscan relaciones instantáneas, pero "se tiene que construir". También quiere que sea independiente. Por las puertas del mejor restaurante del amor aparece Hernán, un economista de 51 años cuya persona ideal necesita tener "el hombre tt"; la mezcla entre testosterona y ternura.

Desde la barra del restaurante la pareja se presenta y las primeras impresiones comienzan a resurgir. Para Marc, la procedencia de su cita le ha "seducido" mucho por el "encanto", algo totalmente diferente, asegura. El colombiano le explica que es de Colombia y que lleva un año viviendo en Madrid; se vino al dar un giro completo a su vida porque enfermó grave en el 2021 por el COVID. Esta historia ha hecho que el francés se vea muy interesado por su cita.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde la pareja va a descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, únicamente se queda en una bonita amistad. Ya desde la mesa, Marc le pregunta si siempre ha sido gay o si es bisexual, ya que él confiesa que siendo adolescente ha tenido relaciones con mujeres. Después de sus primeras veces se dio cuenta de que algo pasaba y un amigo suyo fue quién le guio en su camino. El colombiano le explica que él desde siempre ha sido homosexual.

Hernán pide a su cita que defina su vida amorosa con una película

Por otra parte, Hernán le pide que defina su vida amorosa con el nombre de una película. A Marc le ha parecido una muy buena pregunta y tiene claro que la suya es "la vida es un largo río tranquilo". Esto se debe a que para él nunca "ha sido tormentosa ni conflictiva". El de Colombia define sus situaciones amorosas con "retroceder y nunca rendirse". Le comenta que siempre tiene relaciones largas y confia en que el amor existe.

Después de una cena donde se palpa en el ambiente la química y conexión surgida entre ellos, la pareja pasa a una sala del restaurante para disfrutar de unos momentos más íntimos. En este instante, Marc aprovecha para descubrir si las aspiraciones sexuales de su cita coinciden con las suyas, él piensa que todos en algún momento aspiramos a "la autofelación" y asegura que hubo una época en la que llegó incluso a obsesionarse porque un amigo suyo si lo hacía.

El de Colombia atónito ante lo que escucha por parte de su cita suelta un "¿En serio?". Al programa le explica que "ni loco hago eso, no se me ocurre. Entre Marc y yo no puede surgir la química, no podría aparecer por mi parte".