First Dates 10 DIC 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Enrique y Alba

Un soltero de ‘First Dates’ sorprende a su cita con su experiencia con una relación abierta: "Cuando terminamos..."

Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a Enrique, de 25 años y estudiante empresario. Asegura que es la pareja perfecta para "lucir" porque "es imposible que me saquen a la calle y no me vean". En el amor, el soltero dice que no puede quejarse aunque nunca ha encontrado el amor, ya que es muy mujeriego: "Me toco seis veces al día de media. Mi madre es psicóloga sexóloga dice que estoy enfermo".

Cenará con Alba, una estudiante y camarera de 23 años. Lo que no esperaba ninguno de los dos es que su cita iba a ser un reencuentro, puesto que nada más verse los solteros se han reconocido de inmediato. Y es que entre ellos hubo una historia en el pasado que no terminó de la mejor manera. "¡Hostia creo que la conozco!", exclamaba el soltero nada más ver a su cita, a lo que esta le respondía con un zasca: "Claro... como te he dejado de hablar vienes aquí"

En ese momento, Carlos Sobera le preguntaba a los solteros que estaba sucediendo y estos se explicaban. "Me tiro la caña, hablamos un poquito y vi que me hablaba solo para pasar el rato y yo no estaba en esa etapa", explicaba la soltera. Pero la cosa no se quedaba solo aquí, sino, además, Enrique admitía el error que cometió y que Alba aún no perdona: "Se enteró de que hablaba con la amiga. Tuve el fallo, pero fue hace cuatro años. He cambiado".

La sorprendente confesión de Enrique a Alba: "He sido ninfómano"

Los soltero aprovechan esta segunda oportunidad del destino para conocerse mejor y saldar sus cuentas pendientes. A pesar del error que cometió en el pasado con ella, Enrique aseguraba que en la actualidad ha cambiado mucho y que lleva un año sin estar con nadie y un mes y medio sin tener relaciones sexuales por decisión propia: "Estoy en un momento muy centrado en mi vida".

Alba decidía dar un voto de confianza a Enrique: "Intento pensar que la gente cambia y que igual después de haber estado con tantas mujeres se ha dado cuenta de que eso no y que quiere ya una. Le he dado el voto de confianza y me creo que es verdad”. Sin embargo, el soltero hacia una confesión que la dejaba en shock: "Mi madre es sexóloga. Dice que estaba enfermo, he sido ninfómano en su momento".

Más tarde, los solteros iban a la sala de intimidad total y, entre risas y miradas cómplices, el feeling que los unió en un pasado volvía a revivir. Por este motivo, ambos aceptaban una segunda cita: "Sí tendría una segunda cita con Alba y, además, creo que hay cosas pendientes por hablar", decía Enrique. Unas palabras con las que la soltera se mostraba de acuerdo: "Necesitamos quedar en otro ambiente, conocernos más y limar un poco lo que tengo ahí de rencor”.