Isabel e Ignacio no han logrado entenderse en el restaurante del amor

Isabel tiene 68 años, ha sido peluquera de la realeza belga y actualmente reside en Gijón, Asturias. Acude al restaurante de 'First dates' en busca un hombre "que tenga clase" y "educación". Su cita, Ignacio, tiene 69 años y se considera "un español de bandera republicana". También ha vivido en Bélgica y ha trabajado como jefe de obra aunque ya está jubilado.

Durante la cita, Ignacio no ha dudado en preguntarle por su pasado amoroso: "¿Cuántos años llevas sin pareja?". Isabel le ha contado que lleva unos diez años sin mantener una relación sentimental, algo que ha dejado a Ignacio anonadado: "¿Pero diez años sin pareja?", ha insistido.

Isabel le ha explicado más a fondo cómo ha sido su vida amorosa en la última década: "No, sin pareja y sin nada. Porque a mí no me van los rollos. No, no". "O me está mintiendo o no sé... Yo creo que en la época en la que vivimos hay que ser más abiertos y un poquito más extrovertidos, por decirlo de alguna manera", ha comentado Ignacio con el equipo del programa.

"No podría estar con una persona como Isabel"

"Me permito, sin ser grosero, preguntarte. ¿Sin nada? ¿Sin sexo, sin hombre y sin nada?", ha comentado una vez más. "Estas cosas a mí me asombran. Yo no podría pasar diez días sin tener sexo. Diez años me parece lamentable", ha comentado ante las cámaras.

"Ocasiones ha habido. Te salen pero para tener aventuras, pero es que a mí no me interesa. Yo tengo que conocer a la persona, salir con esa persona varias veces", le ha explicado Isabel. Algo que ha hecho que Ignacio cerrara la puerta: "No podría estar con una persona como Isabel, porque yo no tengo tiempo que perder".