Su nombre es Vicente y no ha dudado en contarle al presentador el consejo que le dio su psiquiatra

Su nombre es Vicente, tiene 66 años y ha entrado en el restaurante de 'First dates' con una rosa en la mano, ya que es "una manía" que tiene desde la niñez. Y es que regala rosas "hasta al mecánico". Vive en Mallorca, está divorciado y tiene tres hijos.

Nada más sentare en la barra del bar, ha comenzado a charlar con Carlos Sobera. El presentador le ha preguntado cómo le había ido en el amor, y él no ha dudado en sincerarse y contarle su historia.

"Yo me casé joven", ha comenzado. "Como yo ya vivía en Mallorca y mi novia estaba en Málaga, pues nos casamos. El matrimonio duró 25 años. Lo que pasa es que, como todo en esta vida, se acabó", le ha confesado.

Carlos le ha preguntado entonces qué ha ocurrido con su vida amorosa desde entonces, y Vicente le ha contado cómo vivió la separación de su mujer: "Estuve dos años muy deprimido. Dos años de recogimiento, de llorar, de rezar, de desesperación, de hacer muchísimo deporte hasta acaba extasiado de la amargura que tenía... Por lo que había tenido de familia y lo que estaba teniendo...".

"Con mis hijos, cuidándolos, sin servicio doméstico y económicamente mal. Dos años llorando y rezando, hasta que un psiquiatra me dijo que dejara de llorar y de rezar, que no valía para nada, y que rehiciera mi vida. Yo tenía 42 años y con 44 empecé a vivir. Y el psiquiatra me mandó a bailar, y ahí me cambió la vida por completo", ha confesado al presentador.

Y es precisamente por ese motivo por el que Vicente busca una mujer a la que le guste bailar: "Me gustan las mujeres bailarinas. Porque una bailarina es elegante, es fina, es estilosa, se cuida, suele ser sana".