El auge de la “longevidad médica” en España: vivir más y mejor

Gabriel Cruz 07 DIC 2025 - 14:48h.

Es una prevención muy personalizada de enfermedades futuras

Asegúrese de que es un médico titulado quien le trata

A todos nos llega un año más; lo que cambia no es solo lo que marca el carné, sino lo que marca nuestro cuerpo. En un momento en que la esperanza de vida se prolonga, ¿por qué no intentar ralentizar el envejecimiento biológico?

Esa es la promesa detrás del creciente boom de tratamientos de longevidad en España: vivir más años, sí pero vivirlos con salud. En el reportaje nos encontramos con Verónica, paciente de la clínica Longevytum dirigida por Jesús Esquide en Madrid.

No existe una “bala mágica”

La verdad que no están muy claros cuantos centros sobre longevidad existen. Si bien hay aseguradoras que los han integrado en sus hospitales aún no queda claro, ya que algunos intentan disfrazarse de antienvejecimiento cuando realmente son clínicas de estética. Hemos preguntado al Colegio de Médicos de Madrid, que no nos ha contestado, como a la Organización Médica Colegial que si lo ha hecho pero que tampoco sabía datos al respecto.

Centros privados que ofrecen medicina preventiva y regenerativa, alejados de la cirugía estética o el “anti-aging” superficial, se están multiplicando. En ciudades como Madrid existen clínicas especializadas que analizan en profundidad el estado del organismo —metabolismo, inflamación, hormonas, microbiota, composición corporal— para diseñar planes personalizados orientados a mantener la vitalidad con el paso de los años.

Tal como explica una paciente , Vero de 65 años, que el objetivo no es parecer más joven: “se trata de llegar bien arriba, con salud, no de hacer retoques”. En efecto, estas clínicas no compiten con los cirujanos estéticos, sino con la medicina preventiva.

Expertos coinciden en recalcar que no existe una “bala mágica”, pero que sí hay evidencias crecientes de que un estilo de vida saludable, unido a una medicina preventiva y personalizada puede marcar la diferencia.

Importante, para reconocer una clínica de longevidad tiene que asegurarse de que quien le trata es un médico titulado, porque es el único que puede interpretar los análisis que le hagan y en su caso recetar medicamentos.