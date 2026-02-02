Testigo de la agresión a dos árbitros en un partido de fútbol sala: “Espero que no vuelva a jugar”

El jugador no es la primera vez que agrede a un árbitro

Dos árbitros han sido agredidos por parte de un futbolista de fútbol sala después de pitar una falta. El futbolista no se toma bien que le señalen una falta que supondría un doble penalti a favor del equipo contrario y se abalanza sobre el árbitro, al que le propina un puñetazo. Los rivales intentan reducirlo, pero consigue zafarse e ir a por el segundo árbitro, al que, de un golpe, tira al suelo.

Su propio equipo ha condenado su actitud. Pero estas dos agresiones no son las primeras de este jugador, en 2014 agredió a otro árbitro en otro encuentro.

Testigo de la agresión: "Como no les protejamos, nos vamos a quedar sin competición"

‘En boca de todos’ habla con Esteban, testigo de lo sucedido, quien opina sobre si el jugador debería volver a jugar: “Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero espero que no vuelva a jugar, porque lo que sufrieron los árbitros no tiene nombre. Aparte de las dos agresiones, el colegiado se tiró en el campo media hora porque no podía salir, estaba nervioso, con ansiedad”.

Aclara que, al no ser profesionales, lo hacen por amor al deporte: “Además vino de Málaga, que no era de la ciudad, viene porque le gusta el deporte, lo hacen por cuatro duros”.

Nacho Abad ha sido contundente al plantear las consecuencias de este tipo de episodios si no se sancionan con firmeza: “Si esto no se castiga, ¿Qué árbitro va a querer pitar? Nos cargamos el deporte”. A lo que Esteban ha respondido con un mensaje claro: “Sin árbitro no hay fútbol. Si no denunciamos este tipo de cosas, nos vamos a quedar sin competición”.