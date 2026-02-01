Cuarto Milenio 01 FEB 2026 - 22:45h.

"Esto es un auténtico museo de la Guerra Fría. Yo he sido un privilegiado por poder filmar esto que durante los meses fríos está completamente cubierto por la nieve"

El increíble viaje de Paco Acedo para conocer a las tribus de Papúa: "Es tierra de caníbales"

Compartir







Paco Acedo, el gran explorador de 'Cuarto milenio', visita la nave del misterio para hablar de la magnífica Groenlandia, un lugar que está en boca de todos por los últimos movimientos de Donal Trump, pero que nuestro colaborador lleva visitando y estudiando desde hace 15 años.

Acedo ha mostrado en primicia en el programa de Iker Jiménez unas imágenes captadas este verano de una zona que antiguamente sirvió de base a los Estados Unidos y que ahora es un auténtico cementerio. El explorador ha explicado que Groenlandia históricamente siempre ha tenido buena relación con Estados Unidos, hasta hoy:

"La maldición de Groenlandia es su ubicación, es un objetivo prioritario en cualquier conflicto armado que haya por su ubicación. Uno de los puntos calientes de esta inmensa isla que tiene cuatro veces la extensión de España es Ikateq, una base militar estadounidense establecida en la Segunda Guerra Mundial que funcionaba como base logística en la que los aviones de combate se reparaban y recargaban combustible. La otra versión es que en esa base se llevaban a cabo experimentos que han dejado hangares llenos de residuos tóxicos, 10.000 bidones con un contenido sospechoso que los Inuit llaman 'flores americanas".

Una "bomba medioambiental" en medio de Groenlandia

Paco Acedo ha logrado visitar este cementerio de residuos y también otras zonas de Groenlandia en las que décadas atrás estuvieron establecidas base militares estadounidenses: "Esto es un auténtico museo de la Guerra Fría. Yo he sido un privilegiado por poder filmar esto que durante los meses fríos está completamente cubierto por la nieve".