Miguel Salazar Madrid, 17 MAR 2026 - 22:43h.

El periodista Juan Fernández-Miranda analiza las reveladoras conversaciones: "Les da miedo que seguir en el Gobierno les perjudique"

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'Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno'. 'Mantener a Sánchez, pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López'. 'Si seguimos en el Gobierno nos machacan en Andalucía'. Las conversaciones que el tabloide 'El Confidencial' ha sacado a la luz sobre los políticos del espacio situado a la izquierda del PSOE han puesto sobre la mesa serias evidencias de lo que puede suceder en los próximos meses.

El periodista Juan Fernández-Miranda, adjunto a dirección en el medio, analiza en 'Horizonte' lo que suponen las conversaciones que podemos leer en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Estos mensajes es la muestra de que hay mucho miedo a perder poder, a perder cuota y desaparecer al fin y al cabo porque Pedro Sanchez se está situando en su espacio político, son los whatsapps más sensatos que he leído en años", comparte.

"Nervios" tras los batacazos electorales

Ahora bien, ¿en qué formaciones concretas existe este fervor? "Aunque el origen está en Izquierda Unida y en Andalucía, porque las próximas elecciones están allí, también el debate se está empezando armar en Más Madrid", aclara Fernández-Miranda.

Tras el batacazo de estas formaciones en Castilla y León -donde ni podemos ni Izquierda Unida obtuvieron representación-, los mensajes demuestran que existen "nervios". "A la izquierda del PSOE, no tienen unidad, no tienen un nombre y tienen que elaborar unas listas", analiza el periodista en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.