Lavar el coche en la calle: la sanción de hasta 3.000 euros en algunos municipios por vertidos

Marta Egea 01 MAY 2026 - 09:00h.

Lavar el coche en la calle puede suponer multas de hasta 3.000 euros en algunos municipios, ya que genera vertidos contaminantes que están prohibidos por normativa

La multa menos conocida por lavar el coche en casa: por qué no da igual hacerlo en tu garaje privado

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Lavar el coche frente a casa puede parecer una tarea inofensiva, práctica e incluso económica. Sin embargo, lo que muchos conductores no saben es que hacerlo en la vía pública puede acarrear multas de hasta 3.000 euros en España.

Lejos de tratarse de una norma anecdótica, esta práctica está cada vez más vigilada por los ayuntamientos debido a su impacto ambiental y en la vía pública. Pero, lo preocupante no es solo lavar el coche, sino los vertidos que se generan durante este proceso.

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¿Está prohibido lavar el coche en la calle?

A primera vista, puede parecer que lavar el coche en la calle es una práctica sin regulación específica, pero la realidad es que en la mayoría de municipios españoles está prohibido o fuertemente restringido. No hay una norma estatal que diga literalmente que no se puede lavar el coche en la vía pública, pero sí que existe un principio legal claro: no se pueden realizar acciones que ensucien la vía o generen vertidos contaminantes. Este criterio aparece en el Reglamento General de Circulación, que prohíbe arrojar o depositar sustancias que puedan deteriorar el pavimento o poner en riesgo la seguridad vial.

Aquí es donde entra la clave de esta infracción: no se sanciona tanto el acto de lavar el coche como las consecuencias que genera. Cuando se limpia un vehículo en la calle, el agua arrastra una mezcla de residuos que incluyen polvo, grasa, restos de combustible, aceites y productos químicos como detergentes o abrillantadores. Toda esta combinación acaba en el alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo, lo que supone un problema medioambiental importante. Por este motivo, las autoridades consideran esta práctica como un vertido incontrolado, algo que sí está regulado y sancionado.

Además, muchas ordenanzas municipales refuerzan esta idea y prohíben expresamente lavar vehículos en la vía pública precisamente por ese impacto. No se trata solo de mantener limpia la calle, sino de evitar la contaminación del agua y proteger el entorno urbano. Incluso aunque parezca “ligero”, si hay vertidos visibles o se utilizan productos de limpieza puede ser suficiente para justificar una sanción.

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¿Cuánto se puede pagar y por qué depende de cada ciudad?

Las sanciones por lavar el coche en la calle pueden variar de forma considerable en España, pero todas tienen un denominador común: pueden ser mucho más altas de lo que la mayoría de conductores imagina. Aunque en algunos casos las multas más bajas parten de cifras cercanas a los 100 o 150 euros, lo más común es que se sitúen entre los 300 y los 750 euros. A partir de ahí, si la conducta se considera más grave, las sanciones pueden escalar hasta los 1.500 euros e incluso alcanzar los 3.000 en los casos más graves.

Esta gran diferencia en las cuantías se explica porque no hay una ley estatal única que marque una multa fija para toda España. En lugar de ello, son los ayuntamientos quienes se encargan de regular esta práctica a través de sus ordenanzas municipales de limpieza, medio ambiente o uso del espacio público. Esto quiere decir que cada ciudad puede definir qué se considera infracción, cómo se clasifica y qué sanción corresponde en cada caso.

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En la mayoría de las ordenanzas municipales, el enfoque es muy parecido: se prohíbe lavar vehículos en la vía pública cuando se generen vertidos o suciedad, ya que estos pueden contaminar el agua, deteriorar el pavimento o afectar a la seguridad. Algunas ciudades lo prohíben de manera expresa en cualquier circunstancia, mientras que otras solo lo sancionan cuando hay un impacto visible o si se utilizan productos contaminantes. Además, factores como la reincidencia, las denuncias vecinales o la magnitud del vertido pueden agravar la infracción y aumentar la cuantía de la multa.

¿Siempre está prohibido?

Aunque la norma general es clara, existen ciertos matices que hay que tener en cuenta. No todas las situaciones son iguales, y en determinados casos podría no haber una sanción. Por ejemplo, una limpieza muy superficial, sin utilizar abundante agua ni tampoco productos químicos, por lo que no habría vertidos visibles en la calzada podría no ser considerada infracción. También ocurre cuando el lavado se realiza en un espacio privado que cuenta con los sistemas adecuados de recogida de aguas. Sin embargo, en la práctica, estas excepciones son limitadas y dependen en gran medida del criterio del agente o de lo que marque la ordenanza municipal correspondiente.

En garajes comunitarios o zonas privadas compartidas también puede haber restricciones. Muchas comunidades de vecinos prohíben expresamente lavar vehículos en sus instalaciones, ya que el agua y los productos utilizados pueden dañar el suelo, generar humedades o afectar a otros usuarios. Además, estos espacios no suelen estar preparados para gestionar residuos contaminantes, por lo que el problema medioambiental continuaría existiendo. En muchas ocasiones, las consecuencias no siempre pasan por una multa administrativa, pero sí que pueden derivar en conflictos vecinales.