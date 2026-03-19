La DGT confirma la nueva multa por conducir con una sola mano

Marta Egea 19 MAR 2026 - 08:00h.

La DGT advierte que conducir con una sola mano puede conllevar una multa si el agente considera que el conductor no mantiene el control del vehículo

La señal de la DGT que deben conocer motoristas y ciclistas para evitar una multa

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Conducir implica cumplir una serie de normas diseñadas para garantizar la seguridad vial. En los últimos meses se ha vuelto a viralizar una advertencia relacionada con una práctica muy común al volante: conducir con una sola mano. Muchos conductores se preguntan si realmente pueden ser multados por este gesto, según ellos, inocente.

La respuesta es sí: la Dirección General de Tráfico (DGT) confirma que, en ciertas circunstancias, conducir con una sola mano puede conllevar sanciones económicas. No obstante, la clave está en entender qué dice exactamente la normativa y en qué casos se puede considerar esta conducta sancionable.

¿Está prohibido conducir con una sola mano?

Aunque muchas personas creen que existe una norma explícita que prohíbe conducir con una sola mano, la realidad es que la legislación no lo menciona literalmente de esa manera. Sin embargo, sí que establece una obligación clara: el conductor debe mantener siempre el control del vehículo y conducir con la diligencia necesaria.

Dicha obligación aparece recogida principalmente en dos normas: el artículo 3 del Reglamento General de Circulación, que exige conducir con diligencia y precaución para evitar cualquier riesgo, y en el artículo 18, que obliga al conductor a mantener su libertad de movimientos, el campo de visión necesario y la atención permanente a la conducción.

Esto quiere decir que cualquier conducta que reduzca la capacidad de controlar el vehículo puede ser sancionada. Entre ellas, conducir con una sola mano si el agente considera que esa postura reduce la seguridad o puede distraer al conductor. Por ejemplo, si una persona está conduciendo mientras que está con el móvil, comiendo, fumando o realizando cualquier otra acción que implique retirar una mano del volante durante demasiado tiempo, puede considerarse como conducción negligente.

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¿Cuál es la multa por conducir con una sola mano?

La sanción concreta va a depender de cómo interpreten los agentes la conducta observada. En la práctica, pueden darse varios escenarios posibles.

Multa leve: unos 80 euros

Si se considera una infracción leve por no mantener una postura adecuada el volante, la sanción puede ser de unos 80 euros, sin pérdida de puntos del carné. Este tipo de multa suele aplicarse cuando el comportamiento no genera un peligro evidente, pero sí incumple con la obligación de conducir con la postura adecuada.

Multa de hasta 100 euros

Algunas interpretaciones pueden elevar la multa a 100 euros cuando el conductor circula con una sola mano o con el brazo fuera de la ventanilla, debido a que se considera una conducción menos segura.

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Multa de hasta 200 euros

En este caso, si el agente considera que conducir con una sola mano supone una conducción negligente o una distracción que puede afectar al control del vehículo considerándose un peligro para uno mismo y para los demás, la sanción puede aumentar hasta los 200 euros.

No siempre se pone una multa por conducir con una sola mano. Depende del contexto. Los agentes deben valorar si el conductor mantiene el control del vehículo y si su postura afecta a la seguridad vial. Por ejemplo, no es lo mismo retirar la mano unos segundos para cambiar de marcha que conducir mientras se usa el móvil. El segundo caso supone un riesgo real para la conducción.

¿Por qué conducir con una sola mano puede ser peligroso?

Aunque muchos conductores lo hacen de manera automática, mantener solo una mano en el volante puede reducir considerablemente la capacidad de reacción. Los expertos en seguridad vial destacan varios riesgos:

Menor control del vehículo

Conducir requiere realizar pequeños movimientos constantes para mantener una trayectoria. Con una sola mano, el control del volante es mucho menos preciso.

Esto es muy relevante en situaciones de emergencia como frenadas bruscas, esquivar un obstáculo o evitar una colisión. En estos momentos, tener las dos manos en el volante permite reaccionar con mayor rapidez.

Peor capacidad de maniobra

Las maniobras más exigentes, como giros cerrados o cambios rápidos de carril, requieren una buena sujeción del volante. Con una sola mano, estas acciones se vuelven mucho menos eficaces.

Mayor riesgo de distracción

Conducir con una mano suele estar asociado a otras conductas que sí están claramente sancionadas: usar el móvil, manipular el navegador, comer o beber, fumar o ajustar la radio. Todas ellas reducen la atención del conductor, aumentando el riesgo de tener un accidente.

¿Qué otras conductas similares también pueden acarrear multas?

Comer o beber mientras se conduce

Aunque no está prohibido expresamente, si el agente considera que reduce la atención o movilidad del conductor, puede sancionarse.

Manipular objetos dentro del coche

Ajustar el GPS, buscar algo en la guantera o recoger un objeto caído puede suponer una infracción si distrae al conductor.

Conducir con movilidad reducida

Conducir con una escayola, un brazo inmovilizado o una lesión que limite los movimientos puede implicar sanciones de hasta 200 euros si se considera conducción negligente.