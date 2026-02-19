Compartir







La Dirección General de Tráfico ha introducido nuevas señales de tráfico en España como parte del actualizado catálogo oficial destinado a mejorar la seguridad vial y adaptarse a la movilidad contemporánea. Entre estas novedades destaca una señal que afecta directamente a motoristas, ciclomotoristas y ciclistas: la señal S‑49, pensada para facilitar a estos usuarios la circulación en intersecciones semaforizadas y evitar riesgos. Conocerla y respetarla no solo mejora la seguridad, sino que también puede ayudarte a evitar sanciones por incumplimiento.

De esta manera, la S‑49 es una señal de información que identifica una zona de espera adelantada antes de la línea de detención en intersecciones con semáforos. Esta área está reservada para motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas, ciclomotores y bicicletas, que pueden situarse delante del resto del tráfico durante la fase roja del semáforo. Esta señal se puede utilizar en vías urbanas y sólo en intersecciones reguladas por semáforos, no en carreteras interurbanas o glorietas sin semáforo.

En la práctica, seguir su dictado es simple. Cuando te acercas a un semáforo y ves la señal S‑49, indica que no debes detenerte en la línea de parada general que usan los turismos, furgonetas y camiones. En su lugar, puedes avanzar hasta la zona reservada para tu vehículo, colocándote por delante de los coches antes de que el semáforo se ponga en verde.

Este espacio adelantado mejora la visibilidad de motoristas y ciclistas ante el resto de conductores y reduce el riesgo de colisiones en el arranque tras un semáforo en verde, que es el momento en que motos y bicis quedan normalmente ocultas por vehículos más grandes.

No se debe olvidar que los usuarios de dos ruedas están considerados usuarios vulnerables de la vía, especialmente en entornos urbanos donde se concentran intersecciones semaforizadas. Las estadísticas de siniestralidad muestran que muchas colisiones urbanas ocurren en los metros iniciales tras un semáforo en verde, cuando coches, motos y bicicletas inician la marcha simultáneamente sin que los más ligeros sean visibles para todos.

La señal S‑49 responde directamente a ese problema, al permitir que motos y bicicletas se posicionen en primera línea, sean más visibles para otros conductores y se reduzca la probabilidad de alcances o giros inesperados que generen accidentes.

¿Puede una multa derivar de no respetar S‑49?

Si bien la señal S‑49 es de carácter informativo, no prohibitivo como una señal de stop o ceda el paso, su presencia implica que los conductores deben conocer el uso correcto de la zona adelantada reservada a motos, ciclomotores y bicicletas.

Ignorar su significado o no respetar la colocación correcta en la zona adelantada en cuanto al tipo de vehículo puede suponer que el motorista o ciclista no aproveche la regulación diseñada para su seguridad y quede expuesto a situaciones de riesgo innecesarias, que sí podrían terminar en sanciones por infracciones relacionadas con detenciones indebidas o circulación inadecuada en intersecciones.

La señal ayuda a ordenar el tráfico y evitar comportamientos que puedan dar lugar a interacciones peligrosas entre usuarios más ligeros y el resto del tráfico, como detenerse en la misma línea que los coches en vez de en el área reservada.

La señal S‑49 es una de las incorporaciones más relevantes del catálogo de señales de tráfico de la DGT, pensada para zonas de espera adelantada en semáforos para motos, ciclomotores y bicicletas. Su objetivo principal es mejorar la seguridad y la visibilidad de los usuarios vulnerables en intersecciones urbanas y ordenar la circulación en momentos críticos como el arranque del semáforo en verde.

Conocerla, respetarla y utilizarla correctamente no solo te ayuda a evitar sanciones indirectas por malas prácticas, sino también a viajar de manera más segura y predecible, en especial cuando convives con coches y otros vehículos en la ciudad.