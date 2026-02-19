El hermano de la mujer degollada en Xilxes: “Dudé un poco, pero sabía que él podría haberlo hecho”

El hermano y tío de las víctimas asegura que la familia sospechó desde el primer momento del principal acusado

Una vecina de la mujer y la niña degolladas en Xilxes: “La menor ya avisaba en la escuela de que las agredía”

El sospechoso, muy afectado, denunció el brutal asesinato de su pareja y de su hija, con gestos de degollamiento y totalmente abatido. Así relata la Guardia Civil la escena que se encuentra, pero se trata de un teatro. Como prueba principal del crimen, una única foto: un selfie enviado desde un móvil desconocido que llega a varios familiares de las víctimas, entre ellos a él, el principal sospechoso, aunque podría habérsela enviado él mismo.

'En boca de todos' ha podido hablar con Vicente, hermano y tío de las víctimas, quien comenta que la familia, en cuanto se enteró, sospechó de él: “Yo hubo un momento que dudé un poco cuando nos dieron las informaciones, pero yo sabía que él podría haberlo hecho; yo sospechaba que era él”.

Sobre los malos tratos que recibía su hermana, explica: “Mi hermana nunca me contó que la maltrataba, nunca me ha querido contar claramente lo que había sucedido, pero sí que sé que había llegado a haber violencia. Lo sé más que nada por la niña, porque mi hermana era muy reservada”.

Vicente, hermano de la víctima: "En dos encontronazos que tuvimos, él siempre me decía que me iba a cortar el cuello"

Además, explica que su sobrina sí que le había comentado que le había pegado: “La niña alguna vez me dijo que le había dado una bofetada, pero de eso no me había comentado nada más”.

Vicente comenta que a él también llegó a amenazarle: “A mí me llegó a amenazar en la calle varias veces, pero no le di mucha importancia, no le tenía mucho miedo, por lo que me daba igual lo que me dijera. En dos encontronazos que tuvimos, él siempre me decía que me iba a cortar el cuello”.