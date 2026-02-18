La hija del presunto secuestrador de Salma asegura que Salma se lo ha inventado todo

Exclusiva | Juan, el hombre que ayudó a Salma tras escapar de dos años de secuestro y torturas: “Llegó a mi casa llena de sangre”

La hija del presunto secuestrador de Salma asegura que Salma se lo ha inventado todo porque su padre no quería estar con ella. Defiende que no estaba secuestrada, que era totalmente libre y que ha estado presente en todas las celebraciones familiares. Y, sobre las torturas, asegura que nunca vio a Salma con lesiones.

‘En boca de todos’ habla con Juan, la persona que ayudó a Salma, quien se muestra indignado tras las declaraciones de la hija del presunto secuestrador de Salma: “Salma me dijo que la hija era una buena niña, que estaba embarazada y que no quería perjudicarla. Y cuando ayer vi las declaraciones de esta niña, pues he decidido contar lo que me dijo Salma”.

Juan: "Ella sabía lo que estaba pasando en esa casa"

Juan explica lo que le dijo Salma sobre la hija del presunto secuestrador: “Ella sabía lo que estaba pasando en esa casa y le dijo: ‘Cuando puedas te escapas, pero por favor no denuncies a mi padre’”.

Además, comenta lo que decía el secuestrador a la gente sobre su relación con Salma: “La presentaba a la gente que iba a su casa como su pareja, decía que era su ‘morita’ y Salma, como estaba aterrorizada, pues le hacía caso, seguía el paripé”.