Nuevo hito contra el cáncer: Cristina, libre de un tumor inoperable gracias a Hope, una máquina pionera

Patricia Pereda 18 FEB 2026 - 15:06h.

El tumor estaba situado en el peor lugar posible afectaba a tres venas vitales y del tamaño de una pelota de balonmano

A Cristina le dijeron que ya solo quedaba la opción de paliativos y "esperar al final".

Compartir







El hospital Vall d'Hebron de Barcelona marca un nuevo hito en la lucha contra el cáncer. Aplicando una técnica pionera, han logrado extirpar un tumor hepático que se consideraba imposible de operar. Cristina, de 58 años, tenía cáncer de hígado, un tumor grande sin metástasis que afectaba a las 3 venas suprahepáticas, que recogen la sangre del hígado, y a la vena cava, una de las cuales debía sí o sí mantenerse con vida durante la operación, lo que hacía inviable cualquier abordaje quirúrgico convencional. No había opciones, era inoperable y su destino paliativos. "Me dijeron que no había opción, que solo quedaba esperar el final. Es devastador".

El tumor estaba situado en el peor lugar posible afectaba a tres venas vitales y del tamaño de una pelota de balonmano. El tumor estaba atrapado entre las venas hepáticas y la cava. Como explica Gonzalo Sapisochín, jefe del servicio de Cirugía, "Uno no pùede vivir sin una de las venas hepáticas, hay que mantener al menos una y ella las tenía las tres afectadas".

Pero una técnica pionera en España lo cambió todo. Primero usaron inmunoterapia para reducir el tumor. durante 6 meses, lo que habitualmente se da a pacientes con metástasis, lo que permitió que el tumor disminuyese lo suficiente para terminar operándolo. Cristina asegura que, mientras estaba en quimioterpia e inmunoterapia, era su sueño que la operación fuese viable, y ha descrito todo el proceso como "muy espectacular".

Jaume Capdevila, jefe de tumores hepáticos, señala que "este tipo de tratamientos incrementa la supervivencia y dan mejores reducciones del volumen tumoral", informa M. Alcázar.

Este tipo de tratamientos incrementa la supervivencia y dan mejores reducciones del volumen tumoral

Después, vino el uso de Hope, una maquina de trasplantes para mantener el órgano vivo mientras se extirpa el tumor que invade vasos vitales. "Aqui lo novedoso es que esta máquina se le conectó a la paciente dentro del hígado sin tener que sacar el órgano fuera, y además lo oxigena", señala el jefe del servicio de Cirugía General y el Aparato Digestivo del hospital, Gonzalo Sapisochin.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Aqui lo novedoso es que esta máquina se le conectó a la paciente dentro del hígado sin tener que sacar el órgano fuera, y además lo oxigena

El colangiocarcinoma, con una cirugía que incorpora una técnica de trasplante hepático, mediante la cual se mantiene el órgano con vida mientras se desconecta temporalmente la circulación sanguínea.

Una operación de 10 horas en la que intervinieron 15 profesionales

Sapisochin, dirigió la intervención, que duró 10 horas y movilizó un equipo de 15 profesionales, entre ellos 5 cirujanos, anestesiólogos e enfermeras. Cristina hoy ha vuelto a su vida. "Ahora estoy libre de tumor. Gracias a esta máquina y a los médicos, hoy vuelvo a estar aquí."

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El subdirector asistencial del Hospital Vall d'Hebron, José M. Domínguez ha detallado que la nueva técnica aporta "mucha esperanza" a muchos pacientes con este tipo de tumores o similares.

El jefe del grupo de Tumores Hepatológicos, Jaume Capdevila, ha explicado que el colangiocarcinoma es una enfermedad poco frecuente, que afecta a 2-3 de cada 100.000 personas anualmente, y en la mayoría de casos se diagnostica cuando ya es muy grande o presenta metástasis, por lo que no se pueden operar y no tienen "buen pronóstico". Un 30% de los colangiocarcinomas es, de entrada, operable, pero el 70%, ya sea por metástasis o por ser localmente avanzado, no; sin embargo, un tratamiento preoperatorio como el usado en este caso podría permitir operar algunos de ellos.

La máquina se llama Hope

Sapisochin ha explicado que la máquina usada, llamada 'HOPE', se usa habitualmente en el trasplante hepático, y en este caso se conectó directamente a la paciente, sin mover el hígado de sitio, para protegerlo mientras quedaba temporalmente sin flujo ni drenaje sanguíneo durante la extirpación del tumor.

Durante el tiempo que dura la resección tumoral y la reconstrucción vascular, la máquina mantiene el órgano en una especie de "pausa metabólica controlada", suministrando un líquido oxigenado al hígado bajo condiciones de hipotermia, entre 4 y 10 grados. En total, se extirpó el 60% del hígado de la paciente, y el 40% restante se preservó en frío dentro de la paciente con el paciente con el sistema de perfusión el tiempo necesario para completar la cirugía vascular.

A los 8 días ya estaba en casa y podía caminar

Cristina fue operada en noviembre de 2025, a los 8 días ya estaba en casa y podía caminar, y en enero ya volvió al trabajo y a sus clases de gimnasio habituales.

Sapisochin ha señalado que es difícil medir con exactitud el beneficio exacto aportó la técnica, pero asegura que "realmente ayudó" y que la paciente se recuperó con facilidad, hasta el punto de que todo el equipo se quedó sorprendido al ver las analíticas posteriores.

Para él, el caso demuestra que es importante que los pacientes pidan segundas opiniones, y apunta que lo que hace es aumentar la seguridad de la resecabilidad, por lo que "se podría aplicar" en otros tipos de tumores, incluso con metástasis.

Después de los resultados de la intervención, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) trabajará en un estudio para evaluar esta estrategia, que puede ofrecer "más respuestas" a pacientes con enfermedad avanzada o tumores difíciles de operar.

Lo que era un caso imposible hoy es un mensaje, un antes y un despues de esperanza.