Vecina de la mujer y la niña degolladas en Xilxes: “La menor ya avisaba en la escuela de que las agredía”

Una vecina asegura que la niña había alertado en el colegio de las agresiones antes del doble crimen

El exmarido y padre de la mujer y la hija degolladas en Xilxes declara que acudió a la casa tras recibir una foto de su hija muerta

Compartir







Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. Los cuerpos fueron hallados, degollados, en su casa de la calle Cova Santa, después de que el exmarido y padre de las víctimas, según ha declarado, acudiera a la vivienda tras recibir una foto de su hija muerta.

‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta Xilxes y ha podido hablar con Manolita, vecina de las víctimas: “La menor ya avisaba en la escuela de que las agredía. Ella avisó a la escuela de que las pegaba y el colegio avisó a la asistente social, que se hizo cargo y puso la orden de alejamiento”.

Manoli, vecina de las víctimas: "Él estuvo llamando a la puerta y, como vivo al lado de la policía, pues fue para decir que no le abrían"

Además, explica lo que pasó cuando el exmarido acudió a la vivienda: “Estuvo llamando a la puerta y, como vivo al lado de la policía, pues fue para decir que no le abrían, y cuando abrieron se encontraron lo que allí había y enseguida lo retuvieron”.

También comenta cómo era la mujer: “Ella se comportaba normal, bien. Era sordomuda, pero su comportamiento era normal, no tenía mucha comunicación por la dificultad que tenía”.

Por último, comenta cómo debe encontrarse la familia: “La familia debe estar deshecha, porque un caso de estos no es normal”.