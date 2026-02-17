Eva, nieta y víctima del ‘Monstruo de Llíria’, detalla cómo sufrió abusos desde los cuatro años

Exclusiva | La confesión del pederasta de Liria: "Reconozco el abuso a cuatro niñas"

Compartir







Eran niñas inocentes, ingenuas, eran solo unas niñas incapaces de saber la gravedad de los hechos, incapaces de pararle, pero sí con el valor de contarlo a la mujer del depredador de Llíria, aunque no creyese ni a su propia hija cuando se lo contó. En 2024 este hombre confiesa haber abusado sexualmente de cuatro niñas, pero parece que no son solo cuatro, sino ocho denuncias en total. A él lo detienen, pero le dejan en libertad provisional. En ese transcurso de tiempo es cuando su mujer lo envenena, quiere matarle, supuestamente lo hace por sus actos monstruosos, pero según algunas víctimas, ella sabía todo lo que hacía su marido, consentía y miraba para otro lado.

'En boca de todos' habla en exclusiva con Eva, una de las víctimas y nieta de este señor, quien explica cuándo empezó todo: “Tenía cuatro años, era muy pequeña. Fue poco tiempo porque pronto le cogí miedo, no llegó al año, por lo que se lo conté a mis padres y, a raíz de ahí, fui a psicólogos”.

Eva, víctima: "Fue poco tiempo porque pronto le cogí miedo, no llegó al año"

Además, comenta si su abuela era conocedora de lo que estaba pasando con ella: “En ese momento no, luego, a raíz de que saliera todo, sí”, y si era consciente del resto de víctimas: “Sinceramente no lo sé porque era muy pequeña, pero entiendo que cuando salieron las denuncias sí que lo supo”.

Por último, explica que ella cree que hay más víctimas: “Hay bastantes más víctimas y yo creo que, aparte de las que hemos denunciado, hay más víctimas además de las ocho que hemos denunciado a mi abuelo”.