El exdirigente de Podemos borró su mensaje tras la polémica generada, aunque las capturas ya circulan

Pablo Echenique, el exdirigente de Podemos, publicó un mensaje en X con datos del Centro de Investigación Sociológica publicados por 'La Vanguardia', que preguntan las preferencias sexuales de los votantes de Vox. Él lo usa y lanza un mensaje: “A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas”, un mensaje que para muchos tiene un tono burlesco e irónico.

Rápidamente, al ver la repercusión mediática, lo elimina al poco tiempo. Ya no queda rastro en su perfil, pero las capturas circulan y el debate se abre.

Pablo Echenique: "No era en ningún caso mi intención ofender a nadie"

'En boca de todos' ha podido hablar con Pablo Echenique sobre su polémico mensaje en redes sociales: "Lo primero es pedir disculpas por el tuit. No era en ningún caso mi intención ofender a nadie. Mi intención era golpear a un partido como Vox, que es profundamente homófobo y que ha llegado a decir que las personas homosexuales son enfermos".

Además, el programa ha hablado con José María Figaredo, diputado de Vox, quien da su opinión sobre el mensaje: "Echenique está centrado en las tonterías, por eso Echenique y su partido han desaparecido de la política, porque no hablan de las cosas que le importan a la gente".