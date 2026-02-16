Una cámara oculta instalada dentro de un cuadro grabó durante meses a varias mujeres

El miedo y el asco de Laia y Abril: un individuo les roba la ropa interior de noche

Compartir







Discreta y silenciosa. Así era la cámara con la que un hombre grababa a sus víctimas. Había sido colocada de forma estratégica en la habitación donde varias mujeres se cambiaban. Oculta dentro de un cuadro, registró durante horas imágenes íntimas de mujeres inocentes que jamás imaginaron que estaban siendo grabadas. Todas ellas acudían a la vivienda para cuidar al propietario, y fue un allegado de este quien instaló las cámaras sin su consentimiento.

La situación salió a la luz cuando una de las mujeres, al fijarse en el cuadro, descubrió el dispositivo oculto. Un hecho terrible que, según la investigación, se habría prolongado durante cuatro meses. El hombre ya ha sido detenido y las autoridades han incautado su material telefónico e informático, que ahora se analiza para determinar si existen más víctimas.

'En boca de todos' ha podido hablar en exclusiva con Ana, amiga de una de las víctimas, quien explica que también ha estado en esa casa: “Yo he estado en esa casa, era la casa de mi amiga, por lo que hacíamos vida ahí, estábamos siempre juntas”.

Amiga de una de las víctimas: "Él estaba siempre con nosotras, como una persona más de la familia"

Ana comenta la relación que mantenían con el detenido: “Él era cuidador de una persona dependiente del piso de abajo. Él estaba siempre con nosotras, como una persona más de la familia, nos daba la noche jugando a las cartas, al dominó… Estábamos súper bien con él”.

Además, confiesa que él tenía algún comportamiento raro: “Nos podíamos oler que tuviera algún comportamiento extraño, que tuviera la mirada más larga o sucia, pero no te esperas que pudiera hacernos algo a nosotras. Él miraba de más, pero no esperábamos esto”.

Por último, explica que cree que puede salir en las imágenes: “Me espero salir también en las imágenes porque estábamos siempre juntas”.