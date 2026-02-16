Salma logró escapar tras dos años de amenazas, palizas y torturas

Exclusiva | Salma, tras dos años de secuestro y tortura: "Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse"

Salma vivió durante dos años atemorizada por las amenazas de su secuestrador. Relata que la amenazaba con asesinarla a ella, a su gata y a toda su familia, de la que le decía conocer sus direcciones y teléfonos móviles. Su secuestrador llegó a descuartizar tres gatos delante de ella para demostrar de lo que era capaz. Salma sufrió durante dos años una crueldad extrema y completamente desmedida, que por fin terminó cuando consiguió escapar.

'En boca de todos' ha podido hablar en exclusiva con Juan, la persona que ayudó a Salma tras escapar de la casa donde estuvo secuestrada durante dos años: "Llamaron al telefonillo y por la pantalla pude ver a una persona pequeña con una capucha, a la que no le salía la voz del cuerpo, y me dijo que era Salma. Cuando subió al piso y la vi, estaba llena de sangre y no había un centímetro de su cuerpo sin un golpe. El secuestrador le había dado una paliza la misma mañana que escapó".

Juan: "Cuando la doctora la vio, se echó las manos a la cabeza y llamó inmediatamente a la policía"

Juan no dudó ni un momento en ayudarla y llevarla al centro de salud: "Me dijo que no quería denunciar porque estaba amenazada y quería que la aconsejara, porque si denunciaba mataban a su padre. Lo primero fue ir al centro de salud para que la atendieran y le hicieran un parte de lesiones para la policía. Cuando la doctora la vio, se echó las manos a la cabeza y llamó inmediatamente a la policía".

Juan explica lo que Salma le ha contado sobre cómo empezó el secuestro: "Me ha contado que la engañaron: le ofrecieron un trabajo y fue a parar con ese hombre que supuestamente la iba a ayudar, que se quedara en su casa un par de días mientras le conseguía un trabajo, y ya no salió más de allí".