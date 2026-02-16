Logo de cuatrocuatro
Exclusiva | Juan, el hombre que ayudó a Salma: “Llegó a mi casa llena de sangre y no tenía un centímetro de su cuerpo sin un golpe”
Juan, ayudó a Salma cuando escapó, tras dos años de secuestro, en 'En boca de todos'. cuatro.com
Salma vivió durante dos años atemorizada por las amenazas de su secuestrador. Relata que la amenazaba con asesinarla a ella, a su gata y a toda su familia, de la que le decía conocer sus direcciones y teléfonos móviles. Su secuestrador llegó a descuartizar tres gatos delante de ella para demostrar de lo que era capaz. Salma sufrió durante dos años una crueldad extrema y completamente desmedida, que por fin terminó cuando consiguió escapar.

'En boca de todos' ha podido hablar en exclusiva con Juan, la persona que ayudó a Salma tras escapar de la casa donde estuvo secuestrada durante dos años: "Llamaron al telefonillo y por la pantalla pude ver a una persona pequeña con una capucha, a la que no le salía la voz del cuerpo, y me dijo que era Salma. Cuando subió al piso y la vi, estaba llena de sangre y no había un centímetro de su cuerpo sin un golpe. El secuestrador le había dado una paliza la misma mañana que escapó".

Juan: "Cuando la doctora la vio, se echó las manos a la cabeza y llamó inmediatamente a la policía"

Juan no dudó ni un momento en ayudarla y llevarla al centro de salud: "Me dijo que no quería denunciar porque estaba amenazada y quería que la aconsejara, porque si denunciaba mataban a su padre. Lo primero fue ir al centro de salud para que la atendieran y le hicieran un parte de lesiones para la policía. Cuando la doctora la vio, se echó las manos a la cabeza y llamó inmediatamente a la policía".

Juan explica lo que Salma le ha contado sobre cómo empezó el secuestro: "Me ha contado que la engañaron: le ofrecieron un trabajo y fue a parar con ese hombre que supuestamente la iba a ayudar, que se quedara en su casa un par de días mientras le conseguía un trabajo, y ya no salió más de allí".

