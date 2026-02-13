Logo de cuatrocuatro
Exclusiva | Una trabajadora de la guardería de Algemesí revela ante el juez el presunto maltrato: “Le puso el babero con vómito en la cara”

Declaraciones ante el juez de las trabajadoras de la guardería de Algemesí, en 'En boca de todos'. cuatro.com
'En boca de todos' ha accedido en exclusiva a una de las declaraciones de trabajadoras de la guardería de Algemesí, en las que hablan de un maltrato brutal a bebés y a niños menores de tres años.

Son duras declaraciones de una de las trabajadoras de la conocida como guardería de los horrores de Algemesí, en las que explica el maltrato extremo y continuado que sufrían los menores: "Cogía la mano, le pinzaba la nariz, el niño se ponía rojo, le dejaba otra vez respirar y lo volvía a hacer. Un día se quedó quieto y dijo: 'Se está ahogando'".

"Le cogió el babero, lo puso en el vómito y se lo puso en la cara, porque decía que si él había manchado el comedor, él también se iba a manchar", añade la trabajadora.

Trabajadora de la guardería: "Las conductas de pegar e insultar eran diarias"

Un presunto maltrato ejercido por la dueña del centro: "Una niña le dijo a su abuela: 'Eva es una mala persona'. Un niño, nada más pasar la puerta, ya se pone a llorar".

Además, explica que los insultos y vejaciones eran una conducta habitual en ella: "Las conductas de pegar e insultar eran diarias, les decía imbécil, no sirves para nada, eres un tonto, feo... Fue a por una chincheta y le empezó a pinchar en la planta del pie y, mientras lo hacía, se reía".

La trabajadora comenta que no le gustaba cómo trataba a los niños y que en alguna ocasión tuvo que intermediar para que la situación no fuese a más: "Los trataba de una manera que no me gustaba, era extraña".

Por último, la trabajadora explica entre lágrimas que le duele todo lo que han sufrido los menores: "Me sabe muy mal por las familias y por los padres...".

