Una empleada del centro relata presuntos episodios de maltrato continuado a bebés y niños menores de tres años, con insultos, vejaciones y castigos físicos

La dueña de la guardería de Algemesí "zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones" a los menores

'En boca de todos' ha accedido en exclusiva a una de las declaraciones de trabajadoras de la guardería de Algemesí, en las que hablan de un maltrato brutal a bebés y a niños menores de tres años.

Son duras declaraciones de una de las trabajadoras de la conocida como guardería de los horrores de Algemesí, en las que explica el maltrato extremo y continuado que sufrían los menores: "Cogía la mano, le pinzaba la nariz, el niño se ponía rojo, le dejaba otra vez respirar y lo volvía a hacer. Un día se quedó quieto y dijo: 'Se está ahogando'".

"Le cogió el babero, lo puso en el vómito y se lo puso en la cara, porque decía que si él había manchado el comedor, él también se iba a manchar", añade la trabajadora.

Trabajadora de la guardería: "Las conductas de pegar e insultar eran diarias"

Un presunto maltrato ejercido por la dueña del centro: "Una niña le dijo a su abuela: 'Eva es una mala persona'. Un niño, nada más pasar la puerta, ya se pone a llorar".

Además, explica que los insultos y vejaciones eran una conducta habitual en ella: "Las conductas de pegar e insultar eran diarias, les decía imbécil, no sirves para nada, eres un tonto, feo... Fue a por una chincheta y le empezó a pinchar en la planta del pie y, mientras lo hacía, se reía".

La trabajadora comenta que no le gustaba cómo trataba a los niños y que en alguna ocasión tuvo que intermediar para que la situación no fuese a más: "Los trataba de una manera que no me gustaba, era extraña".

Por último, la trabajadora explica entre lágrimas que le duele todo lo que han sufrido los menores: "Me sabe muy mal por las familias y por los padres...".