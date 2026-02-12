Vecinos de Casalarreina rechazan la apertura de un centro de menores: "Van a traer desgracias"

El alcalde del municipio se opone a la llegada de un centro de menores

Vecinos de Cartes, en pie de guerra por la apertura de un centro de migrantes: “No tenemos infraestructura para acogerlos”

Compartir







El alcalde de Casalarreina es el segundo dirigente socialista en menos de una semana que rechaza la llegada de menores a su municipio. El primer pueblo que lo rechazó fue Cartes, la alcaldesa llegó a amenazar con cortes de luz, su partido lamentó sus palabras y, finalmente, ella pidió perdón.

‘En boca de todos’ ha hablado en directo con vecinos de Casalarreina, quienes muestran su rechazo al centro de menores en su pueblo: “No los queremos aquí, quien los quiera, que los acoja en su casa”.

Tatiana explica los motivos por los que no quieren el centro de menores: “La razón por la que no les queremos aquí es todo lo que se ve en la televisión, no tiene nada que ver que sean de otro sitio”.

Borja, otro de los vecinos, da su opinión sobre el centro de menores: “No tienen culpa los chavales, pero aquí van a traer desgracias, como ha pasado en muchos sitios. Son chavales de 16 años que vienen solos, que van a estar con algún adulto, se van a escapar y van a hacer virguerías por cualquier lado. El pueblo se les iba a echar encima y acabaríamos echándoles a todos”.

Borja, vecino de Casalarreina: "El alcalde, al final, ha tirado por el pueblo"

Además, aclara la posición del alcalde: “El alcalde, al final, ha tirado por el pueblo, porque si no se le iba a echar todo el mundo encima”.

Por último, explica que no quieren meter a todos los chicos en el mismo saco: “No estamos metiendo a todos en el mismo saco, pero al final va a pasar lo de siempre. Ves lo que está pasando por muchos lados, son mayores de edad o menores que van a salir, y no te digo que vayan a delinquir, pero lo más seguro es que pase”.