Los vecinos de Cartes en pie de guerra por un centro de acogida de menores no acompañados

El pueblo entero, en pie de guerra contra su alcaldesa, Cartes en Cantabria se convierte en un polvorín por la apertura de un centro de acogida para menores no acompañados. Entre gritos, los vecinos en el pleno del ayuntamiento mostraron su rechazo.

'En boca de todos' habla en directo con los vecinos de Cartes. Luis Alberto explica la problemática: “Esto es una guerra entre dos partidos, nosotros somos el arma arrojadiza y los daños colaterales son los vecinos. No es un tema de racismo porque este pueblo tiene muchísima gente de fuera”.

Vecinos de Cartes: " Aquí, a partir de las tres de la tarde, no hay policía local, no tenemos seguridad”

Además, comentan los motivos por los que no quieren el centro en su pueblo: “No queremos el centro de menores porque no se ha contado con la alcaldesa ni con el pueblo. Este no es un pueblo que tenga la infraestructura para acoger a estos chavales y considero que tendrían que ir a un sitio donde haya institutos, polideportivos y alguien que les pueda integrar en la sociedad”.

Paula, otra vecina, explica que ella sí se siente insegura por el centro de acogida: “Yo un poco intranquila sí que estoy, por ver los pueblos y municipios donde se han realizado estos centros de menores y han tenido problemas. Entonces yo no sé qué va a pasar aquí, pero no me voy a echar las manos a la cabeza. Aquí, a partir de las tres de la tarde, no hay policía local, no tenemos seguridad”.