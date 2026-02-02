Susana Días ha entrado en directo en 'En boca de todos' para dar su opinión sobre la polémica

El pasado 27 de enero, el Gobierno aprobó la regularización extraordinaria para medio millón de personas migrantes. La medida ha provocado una gran polémica y, para saber más al respecto, Susana Díaz, senadora del PSOE ha entrado en directo en 'En boca de todos' para dar su opinión.

La política comienza afirmando que está a favor de la regularización: ''Ya están aquí con nosotros, están trabajando, están en los campos recogiendo las cosechas, están cuidando de los abuelos, están en los bares y muchos empresarios me dicen que quieren ganar seguridad jurídica dándoles los papeles y pudiendo darles de alta y tenerlos como dios manda. Es decir, creo que ya están con nosotros, usan nuestros servicios públicos y van a contribuir''.

''Lo que no entiendo es por qué los políticos siempre tenemos que hacer el numerito en cualquier decisión y la cantidad de cosas que estoy escuchando, desde las pamplinas en los mítines, como las barbaridades de que van a votar a sabiendas que sabemos todos que no lo pueden hacer. Cualquier medida se convierte en un circo en este país'', se pronuncia con contundencia.

Por otro lado, Nacho Abad explica que el 37% de los votantes del PSOE está en contra de la regularización y Susana Díaz responde a la pregunta de si es racismo o no: ''En absoluto. Si yo soy consciente de que el debate de la migración en España y en Europa, en estos momentos, es muy controvertido y soy consciente, además, de que las mentiras que se han difundido en torno a determinadas cosas que van al corazón de los trabajadores, ha calado. Yo sé perfectamente que hay gobiernos de izquierda en Europa que se están replanteando determinadas decisiones''.

Además, se pronuncia sobre el cierre de fronteras de otros países: ''Hay 3 países que han tomado decisiones parecidas en los últimos dos años, es decir, estamos hablando de Irlanda, que es un gobierno de izquierdas. Meloni ha anunciado medio millón de papeles para trabajar, y no me parece a mí que sea precisamente una persona progresista. Es decir, nosotros tenemos una realidad, que están aquí, están en los hospitales, usan los servicios públicos, enferman y faltaría más y son atendidos porque además no solo corre riesgo su salud, también la del resto de los españoles. Y eso hay que regularizarlo ¿Por qué? Porque es una realidad a la que le estamos cerrando los ojos y no queremos verlos''.