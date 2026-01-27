Requisitos de la regularización de inmigrantes: todo lo que debes saber

Lidia Camón 27 ENE 2026 - 15:31h.

El gobierno ha aprobado hoy la regularización extraordinaria para medio millón de personas migrantes.

El día más feliz para Marta, Milagros, Manuel o Blanca: la regularización les permitirá trabajar con papeles y cotizar

Para beneficiarse de esta medida hay que cumplir una serie de requisitos. Esta medida tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que nació en plena pandemia con la recogida de más de 700.000 firmas.

Noticias Cuatro ha hablado con uno uno de sus coordinadores. Jorge Serrano está encantado cree que estamos ante una bomba nuclear de bondad, de justicia, de solidaridad, y rechaza que esta medida pueda provocar un efecto llamada que, en su opinión, termina hoy, porque los inmigrantes ya saben que no habrá una regularización extraordinaria hasta dentro de 10 años que es de media cuando se producen en España y en OCDE. Y se producen porque los mecanismos legales de migración formal no son suficientes para canalizar la migración que España necesita.

¿Cómo se acreditará la residencia?

Los inmigrantes tendrán que acreditar que llevan en España al menos 5 meses, desde antes del 31 de diciembre de 2025 . Y lo pueden hacer, por ejemplo, a través del empadronamiento, de una cita médica, un título de transportes, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

Esta era una reivindicación importe de las entidades sociales y el tejido asociativo, toda vez que muchas personas en situación irregular tienen problemas para empadronarse en sus localidades, como se puso de manifiesto en el proceso de regularización para las víctimas de la DANA en Valencia. También hay que demostrar que no tienen antecedentes penales.

¿Cuáles son los plazos?

La solicitud se puede hacer desde el mes de abril y hasta el 30 de junio. Y en el momento que se admita a trámite -en unos 15 días- ya podrán empezar a trabajar de forma legal.

¿Por cuánto tiempo es la regularización?

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años viviendo en el país o por otros vínculos con España. Además, la medida permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

¿Qué derechos se obtienen con la regularización?

Tendrán permiso para trabajar y para residir en España válida para todo el país y en cualquier sector. El permiso se concederá durante un año y después se podrá podrá solicitar una ampliación. El plazo de tramitación será de, máximo, tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

Para los migrantes que viven en España sin papeles, obtener esta autorización significa poder acceder al mercado laboral -y, en muchos casos, escapar de la explotación-, poder recibir atención sanitaria con normalidad, acceder a una vivienda, viajar y vivir sin miedo a que la Policía descubra su situación y pueda multarle, expulsarle o privarle de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

¿Esto significa tener la nacionalidad?

No. Para conseguir la nacionalidad por residencia se exige que la persona lleve diez años residiendo de forma legal, a no ser que cumpla requisitos excepcionales como tener la condición de refugiado.

¿Pueden votar en las elecciones?

Podrán votar en la elecciones municipales, pero no en las generales y autonómicas, porque para votar en esos comicios, se exige tener la nacionalidad.

¿Puede provocar un efecto llamada?

El Gobierno insiste en que no, porque la regularización tiene límites temporales y recuerda que la última, la de 2005, sirvió para mejorar la integración y movilidad de las personas migrantes sin suponer ese efecto llamada.

¿Necesita ser convalidado por el Congreso?

No, al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, lo que le permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.

¿Se ha hecho antes en España?

Sí, existen antecedentes de grandes regularizaciones extraordinarias de migrantes desde finales de los 80 que, además, se han llevado a cabo por Gobiernos de diferente signo:

- En 1986 (Felipe González): 38.294 autorizaciones concedidas.

- En 1991-92 (Felipe González): 114.423 autorizaciones concedidas.

- 1996 (Felipe González): 21.294 autorizaciones concedidas.

- 2000 (José María Aznar): 264.153 autorizaciones concedidas.

- 2001 (José María Aznar): 239.174 autorizaciones concedidas.

- 2005 (José Luis Rodríguez Zapatero): 576.506 autorizaciones concedidas.

Además, en el ámbito de la Unión Europea ha habido más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

¿Cómo gestionará el Estado el volumen de solicitudes?

Uno de las preguntas que han surgido con el anuncio de la medida es cómo afrontarán las oficinas de extranjería el volumen de solicitudes que se esperan -unas 500.000 en pocos meses- en un escenario en el que estas unidades ya enfrentan graves problemas como retrasos estructurales y falta de citas.

Preguntada por este asunto, Elma Saiz, ministra de migraciones, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" porque habrá "un plan operativo específico" por el que se habilitarán espacios como las oficinas de la Seguridad Social y también la vía telemática para que sea un procedimiento eficaz y ágil.