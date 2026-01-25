Antonio Banderas: “El gran pecado de nuestro tiempo es generar votos, no seres humanos”

Miguel Manso 25 ENE 2026 - 17:16h.

El actor malagueño trae 'Godspell' a Madrid: un viaje de esperanza, energía y juventud.

El musical reinventa los Evangelios y actualiza su mensaje a través del arte y la comunidad.

Tras una exitosa temporada en Málaga con funciones agotadas, el musical ‘Godspell’ llega por primera vez a Madrid para instalarse en el Gran Teatro Pavón. Esta producción del Teatro del Soho CaixaBank, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, se presenta no solo como un espectáculo de entretenimiento, sino como una profunda reflexión sobre la condición humana.

El espectáculo, que tiene una duración aproximada de 140 minutos, traslada al público a un espacio que evoca un almacén de teatro o una corrala de vecinos. Allí, un elenco de 15 actores y una banda en directo dan vida a los pasajes del Evangelio de San Mateo.

Banderas reivindica el mensaje central de Jesucristo en estos tiempos tan convulsos, pero también el valor de la cultura. “La cultura te hace más crítico y menos manipulable -explica en una entrevista con Noticias Cuatro-. Porque ese es el gran pecado de nuestro tiempo: generar no seres humanos, sino votos”.

A diferencia de otras grandes producciones, ‘Godspell’ destaca por la implicación personal de Banderas. Lejos de limitarse a producir desde la distancia, el actor malagueño ha ejercido como un artesano teatral, asistiendo a más de cuarenta funciones en Málaga para tomar notas, corregir y mejorar la obra obsesivamente.

Su enfoque se ha centrado en ceder el escenario a los jóvenes, permitiendo que un elenco emergente cargue con el peso de la obra y demuestre una madurez escénica excepcional. El musical busca transmitir un mensaje de alegría, color y reflexión.

Las canciones giran en torno a la importancia de recorrer el camino de la vida de la mano del otro, construyendo una "ciudad bella" donde todos tengan lugar. En palabras que describen la visión de Banderas, el proyecto no es solo “una apuesta religiosa”, sino “una apuesta por la fe humana, la justicia y la capacidad de empezar de nuevo incluso cuando la oscuridad parece inundarlo todo”.