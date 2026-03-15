Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán

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El conflicto en Oriente Medio continúa tras dos semanas de ataques bélicos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, la atención internacional se centra sobre todo en un lugar muy concreto que en su parte más estrecha apenas tiene 33 kilómetros: el estrecho de Ormuz.

Como explica Edurne Arbeloa, tras 16 días de guerra sigue activa la ruta por la que pasaba el 20% del petróleo mundial cerrada. Cientos de barcos cargueros y petroleros se encuentran fondeando de un lado al otro. Esperando salir o entrar a la zona para abastecerse. Antes de la guerra diariamente pasaban por el estrecho unos 140 barcos cada día, los datos que ha podido recoger 'Noticias Cuatro' demuestran que han cruzado menos de 80 barcos en las últimas dos semanas, la mayoría de la flota fantasma de países sancionados.

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La situación en el estrecho de Ormuz

En las últimas horas, Donald Trump ha anunciado el envío de refuerzos militares a la zona con unos barcos de guerra que no se detectan a través de las aplicaciones. Por motivos de seguridad se conoce su posición. El Pentágono ha anunciado el envío de tres buques de asalto anfibios, entre ellos el Trípoli, además de unos 2.200 militares. Sin embargo, podrían tardar una semana en llegar.

Lo cierto es que el fuego cruzado en el Golfo Pérsico deja al menos 65 barcos de guerra iraníes atacados, eso incluye pequeñas lanchas. Por el otro lado, se han confirmado también 16 ataques a petroleros y cargueros por parte de Irán.

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No obstante, el estrecho de Ormuz no es el único punto crítico. También hay que estar atentos a los hutíes, aliados de Irán en Yemen, que controlan parte del acceso al mar Rojo. De momento están contenidos, pero ya han anunciado que podrían sumarse a los ataques a petroleros como ya hicieron en el pasado provocando una crisis en el canal de Suez

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Trump cree que "las condiciones aún no son lo suficientemente buenas" para alcanzar un acuerdo con Irán

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".

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Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha revelado cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Próximo, ha señalado que el compromiso por parte de Irán de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear" formaría parte del acuerdo.