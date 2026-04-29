Al ausentarse tras una pausa publicitaria, en internet corrieron rumores sobre que su ausencia estaba ocasionada por su rifirrafe con Delgado

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Risto Mejide se encontraba dando paso a una pausa publicitaria en 'Todo es mentira' y comentando que a la vuelta la conductora sería su segunda Laila Jiménez. Momento que el presentador ha aprovechado para aclarar algunos rumores que circulan por internet desde el día anterior: "No, no es que me vaya del programa como algunos medios han dicho en el programa de ayer. Tengo un compromiso".

Laila Jiménez le advierte bromeando: "Tú te explicas y luego vienen los problemas". Sin embargo, Risto Mejide no quiere desaprovechar la oportunidad para desmentir los titulares: "Es que es verdad. Es que la gente dice 'Se ha ido después de esa bronca...'. No, no me fui. Ayer tenía que ir a la ópera y hoy tengo que ir a presentar el libro de Chicote".

El enfrentamiento con Emilio Delgado

Las escasas declaraciones de Emilio Delgado sobre la información que circulaba acerca de su reacción al intento de Mónica García de anunciar su candidatura a las elecciones en un acto en el que él también estaría presente hizo saltar a Risto Mejide: "Me sorprende mucho que, con lo valiente que eres para muchas cosas, aquí digas que no vas a entrar".