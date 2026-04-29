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Risto Mejide aclara los rumores de su desaparición tras su rifirrafe con Emilio Delgado en 'Todo es mentira': "No, no me fui"

Risto Mejide aclara los rumores de su desaparición tras su rifirrafe con Emilio Delgado en 'Todo es mentira': "No, no me fui"
Risto Mejide da explicaciones sobre su ausencia en el programa. 'Todo es mentira'
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Risto Mejide se encontraba dando paso a una pausa publicitaria en 'Todo es mentira' y comentando que a la vuelta la conductora sería su segunda Laila Jiménez. Momento que el presentador ha aprovechado para aclarar algunos rumores que circulan por internet desde el día anterior: "No, no es que me vaya del programa como algunos medios han dicho en el programa de ayer. Tengo un compromiso".

Laila Jiménez le advierte bromeando: "Tú te explicas y luego vienen los problemas". Sin embargo, Risto Mejide no quiere desaprovechar la oportunidad para desmentir los titulares: "Es que es verdad. Es que la gente dice 'Se ha ido después de esa bronca...'. No, no me fui. Ayer tenía que ir a la ópera y hoy tengo que ir a presentar el libro de Chicote".

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Las escasas declaraciones de Emilio Delgado sobre la información que circulaba acerca de su reacción al intento de Mónica García de anunciar su candidatura a las elecciones en un acto en el que él también estaría presente hizo saltar a Risto Mejide: "Me sorprende mucho que, con lo valiente que eres para muchas cosas, aquí digas que no vas a entrar".

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