Isabel Pardo de Vera se pone en contacto con el equipo de 'Todo es mentira' para reaccionar a la declaración de Aldama sobre ella

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Risto Mejide interrumpe a Ana Vázquez en 'Todo es mentira' porque el equipo del programa acaba de recibir un mensaje de Isabel Pardo de Vera con su primera reacción ante lo que acaba de soltar Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

"Os leo el Whatsapp directamente", adelanta Risto Mejide. Su mensaje textual es el siguiente: "¿¿¿¿Enserio???? Madre mía, estoy en el tren. Yo ya sin palabras".

La declaración de Aldama sobre Koldo García e Isabel Pardo de Vera

En su comparecencia este 29 de abril ante el Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, Víctor de Aldama ha mencionado a la presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, quien también se encuentra investigada por presuntas adjudicaciones indebidas de obra pública en la Audiencia Nacional.

El empresario lo ha hecho para demostrar la cercanía que tenía con el exasesor de José Luis Ábalos, asegurando que Koldo García le llegó a dar a entender que su "relación excelente" en realidad se trataba de una relación de "pareja", llegando a mostrarle algunos mensajes que confirmarían dicha relación.