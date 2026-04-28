Lara Guerra 28 ABR 2026 - 19:24h.

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Alfredo García, operador nuclear, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para explicar todos los detalles de lo que pudo ocurrir. Ahora, la última noticia sobre ello es que Red Eléctrica lanza un documental sobre el día del apagón en el que se autoexculpa de lo ocurrido hace un año y Competencia pone el foco en las nucleares y activa otro expediente "muy grave" por el apagón.

Alfredo comenta que "sabemos muchas cosas. Lo que creo que todos tenemos claro es que hubo una muy mala planificación por Red Eléctrica porque teníamos la menor potencia firme de los últimos tiempos. Esto ya se había producido en otros momentos, sabíamos que pasaba desde hace mucho tiempo y se estaba jugando con fuego.

Sobre la apertura de expedientes, García comenta que "se investiga a través de un proceso de 18 meses, pero no tiene que ver con el apagón. Para tener la culpa exacta tiene que haber un juicio. Yo te doy mi opinión creo que quién tuvo la responsabilidad máxima es Red Eléctrica y por tanto, Beatriz Corredor es quién marca las directrices de manera tan irresponsable".

Alfredo García, sobre lo ocurrido: "Tuvo la menor potencia firme necesaria para poder tener estabilidad"

Por último, García confiesa que "tuvo la menor potencia firme necesaria para poder tener estabilidad. Ayer hicimos una comparecencia en el Congreso de los Diputados y ambos coincidíamos. Red Eléctrica no quiere que se puedan escuchar los audios y el resto no tiene problema en que se comunique"

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