Lara Guerra 28 ABR 2026 - 16:55h.

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Irene Dorta, periodista de 'El País', comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Ábalos y Koldo encaren la recta final del juicio mascarillas antes de sus declaraciones mañana en el que Supremo.

En primer lugar, la periodista explica que "mañana pinta bastante mal. Sobre todo porque empieza declarando Aldama y sabemos que se va a autoinculpar de una serie de delitos y por tanto va a señalar a Koldo y Ábalos. Probablemente Koldo, por lo que nos ha ido enseñando su abogada, va a jugar a que él no tenía ningún poder y que era la bisagra entre Aldama y Ábalos; y este último va a quitarse la culpa y a decir que eran líos de su asesor. Pero, sin terminar de desligar las líneas de defensa".

Irene Dorta: "Se rumoreaba durante el juicio que Ábalos y Koldo habían roto"

Además, Dorta explica que "durante una parte del juicio se rumoreaba que Ábalos y Koldo habían roto la relación que tenían, sobre todo por las preguntas de la abogada de Koldo a personas como el gerente del partido que le preguntó por los sobres y de alguna manera esto nos desconcertó un poco". Sin embargo, la periodista desvela que le hicieron una entrevista al hijo de Ábalos y confirma que mantienen su relación y que "siguen muy unidos".

Por último, la periodista asegura que "la mezcla entre billetes y chistorras es lo que es letal para ellos porque en muchas conversaciones pasan a hablar de chistorras a sacar dinero de la cuenta. Creo que ahí se han cavado su propia tumba".