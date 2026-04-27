Lara Guerra 27 ABR 2026 - 17:55h.

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Risto Mejide se pronuncia en 'Todo es mentira' sobre lo sucedido en el anterior programa de 'Todo es mentira' cuando la colaboradora, Susana Díaz intervino para aclara un vídeo que gira en torno al PSOE y ella decide no hablar. Algo que provocó la reacción del presentador y que ha causado mucha polémica en redes sociales.

En primer lugar, Risto detalla cómo vivió lo sucedido: "A ver, antes de pasar la opinión a los colaboradores solo decir que, todos los que critiquen la actitud de este presentador tienen razón, por eso me permito el lujo de criticar a los demás. Creo que siempre mi actuación es francamente mejorable pero creo que todo lo hablo desde la honestidad, la legalidad y la transparencia, que creo que es lo que le está diciendo a Susana Díaz"

Además, explica que aquel día no fue como colaboradora sino que se le llamó con un claro objetivo: "A ella se le llamó para eso. Susana había intervenido en dos programas por la mañana para eso; por eso le pregunté por ello y cuando vi que se cerraba a explica cualquier cosa pues mi reacción es 'cuéntamelo' Porque yo entiendo que cuando alguien accede a entrar en el programa pro un vídeo pues es para contar algo sobre ello. Mi enfado viene cuando decide no contar nada porque para eso digo 'nos has engañado a nosotros y a los espectadores'.

Risto Mejide, sobre lo ocurrido: "No os hacéis una idea de la cantidad de mensajes que he recibido"

Por otro lado, recuerda que "interviene Susana en igualdad de condiciones que todos los colaboradores, sean del partido que sea; aquí todos se les hace hablar sobre ello. Es cómodo decir que el otro lo ha hecho mal e incómodo cuando es tu partido quién lo ha hecho mal. En igualdad de condiciones le pasa a todos. Y tercero, la frase en la que algunos medios han basado la presunta intención de que quiero despedir a Susana Díaz; donde le dije 'ha sido un placer conocerte'. Esa frase tiene una justificación muy sencilla que ningún medio ha reflejado, y me duele mucho por la relación que tengo con Susana Díaz"

Por último, asegura que ha recibido multitud de comentarios por lo sucedido: "No os hacéis una idea de la cantidad de mensajes que he recibido tanto de crítica como de apoyo. A mi lo que mas me duele que lo que he leído es la interpretación. Lo digo medio sonriendo y lo digo porque llevo miles de programas y tengo suficiente experiencia para saber que cuándo un político se le aprieta es posible que durante un tiempo no vuelva y nos ha pasado durante muchas veces".