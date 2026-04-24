Así ha sido el rifirrafe entre Risto Mejide y Susana Díaz en su entrevista sobre las imágenes del Comité Federal del PSOE en 2016

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Risto Mejide recibe en 'Todo es mentira' a Susana Díaz, una de las protagonistas que aparece en las imágenes del presunto pucherazo del PSOE en el Comité Federal de 2016 para saber qué le evocan pasados 10 años.

"Yo creo que ha sido el día más doloroso de mi vida. A partir de ahí he vivido cosas que yo no quiero revivir de nuevo y remover. Incluso recuperarme me ha costado, se me construyó un traje terrible y tardé años en recuperar y en recuperar la relación", confiesa.

Sin embargo, cuando el presentador le lanza varias preguntas para profundizar y lograr entender lo que sucedió aquel día, la senadora le da unas respuestas que no convencen a Risto Mejide y le hacen saltar con su colaboradora.

"No estás siendo honesta y me duele"

El presentador se preguntaba por qué Susana Díaz no quería decir "algo tan sencillo aparentemente" como es el motivo por el que defendió que las urnas fueran públicas mientras que Pedro Sánchez pedía que fueran privadas: "¿Se obró con legalidad y transparencia?".

No obstante, cuando Susana Díaz habla únicamente de la forma en la que actuó ella, Risto Mejide salta: "Tú sabes que yo te aprecio mucho pero necesito que cuando las cosas se vuelven turbias tú me las aclares porque si no, flaco favor le haces al espectador de este programa, a mí y a ti misma. Te ruego que seas mucho más clara".

"Cuando las cosas te incumben a ti es cuando realmente uno demuestra que quiere comunicar y ser transparente. Si cuando tú tienes que ser transparente no lo eres, ya puedes decir que hay que obrar con legalidad y transparencia pero en esos momentos lo puedes demostrar y no lo estás demostrando", le recrimina. "A mi eso me genera, a parte de una gran decepción, indignación. Sabes perfectamente lo que te estoy preguntando y me estás tomando por idiota a mí o al espectador", añade antes de volver a preguntarle por lo sucedido en aquel Comité Federal.

Y, aunque Susana Díaz asegura que está en su derecho de no revivir aquel día que tanto le ocasionó, el presentador no cede: "Tus palabras pueden ser muy bonitas pero si tú estás reclamando legalidad y transparencia, lo último que estás haciendo es ser transparente y eso ha quedado clarísimo".

La senadora afirma sentir respeto por el presentador, algo con lo que no está de acuerdo Risto Mejide: "A la gente a la que respetas le cuentas la verdad y eres honesta y conmigo no lo estás siendo. No estás siendo honesta conmigo y me duele especialmente porque yo he sido una de las personas que he apostado por ti en este programa. El día que podías ser honesta conmigo has decidido no serlo conmigo".

La respuesta de Susana Díaz, tras intuir que tiene miedo a que Sánchez le quite el escaño

Risto Mejide se niega a que la senadora socialista venda que "ese dolor" le impida hablar de ello "como si estuvieras hablando de un ser querido": "Por respeto a los votantes tienes la oportunidad de aclarar lo que ocurrió ese día y aclarar si hubo o no un pucherazo". De hecho, el presentador tiene un presentimiento: "Tienes miedo a hablar hoy. Lo que me estás comunicando no es dolor, es el miedo a que Sánchez te quite el escaño de senadora".

"Me parece ofensivo y me parece una falta de respeto. Tengo la libertad de deberme a mis propios principios y a mi ética y tengo la libertad de no entrar en un vodevil", responde.

Sin embargo, Risto Mejide no cambia de opinión: "Te va muy bien este papel victimista y no es verdad que estés muy dolida y no puedas hablar de ello. A mí no me la das".

"Me parece lamentable el comentario. No ofende quien quiere, si no quien puede", reacciona la senadora. "Que tú me digas a mí ahora para intentar a ver si salto que lo que tengo es miedo, me parece que no merece la pena que te conteste a eso. Me parece el comentario profundamente injusto", añade.