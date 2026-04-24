Un mail filtrado del Pentágono plantea suspender a España de la OTAN: ¿Es esto posible?, Arístegui responde

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En 'Todo es mentira' reciben a Gustavo de Arístegui, diplomático y analista internacional, para preguntarle sobre el mail filtrado del Pentágono donde plantean suspender a España de la OTAN: ¿Podría darse esta situación realmente?

"No solamente no podemos ser expulsados si no que, cuando se redactó el Tratado del Atlántico Norte en el 49, se hizo de una manera deliberada para que no hubiese ninguna posibilidad cuando hubiese desacuerdos entre los aliados que alguno pudiese ser expulsado", asegura el experto.

Las medidas de presión que podrían aplicar sobre España

Sin embargo, puntualiza: "Hay medidas de presión bastante complicadas". La primera de ellas es "no compartir Inteligencia con los aliados que llamen díscolos". Y es que "si Estados Unidos, que es el principal proveedor de Inteligencia en la OTAN, decide que uno o varios países no deben recibir su propia inteligencia, hay un serio problema para la Alianza", señala.

Teniendo en cuenta que "hay países que tienen unos canales privilegiados sobre lo que está ocurriendo en ciertas partes del mundo", los países declarados díscolos "nos dejaría bastante tocados".

Por otra parte afirma que Estados Unidos puede poner el veto y que "ningún otro cargo algo importante español" tuviese "acceso a cargos de relevancia en la Alianza Atlántica".

"Esto es un problema de ambos lados del Atlántico", añade. Por lo que espera que "las aguas vuelvan a su cauce" ya que "hoy nos encontramos con uno de los momentos más dedicados para la Alianza Atlántica en sus 77 años de historia": "Hay que decirlo con rotundidad, la Alianza Atlántica ha sido un elemento central para garantizar la paz, seguridad y estabilidad en el mundo y sería un desastre para la paz mundial que Estados Unidos se fuera".