Julio Rodríguez, exJEMAD, sobre Donald Trump: "Le está funcionando la 'teoría del loco'"

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Después de anunciar la guerra el 28 de enero y de aplazarla hasta en cinco ocasiones desde el 21 de marzo, ya fuera a través de redes sociales con mensajes incendiarios o a viva voz, y tras asegurar en varias ocasiones que el conflicto terminaría pronto, llega ahora una nueva prórroga del alto el fuego. Una tregua que se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta y concluyan las negociaciones.

Ante esta sucesión de anuncios y rectificaciones, algunos analistas se preguntan si Donald Trump está poniendo en práctica la llamada 'teoría del loco', utilizada por Richard Nixon durante la guerra de Vietnam. Esta estrategia consiste en mostrarse impredecible e incluso irracional para presionar al adversario y forzarle a ceder.

Julio Rodríguez: "El patrón de Trump se repite: lanzar amenazas, fijar fechas límite y después retirarse, sin sobrepasar los límites"

'Todo es mentira' ha abordado esta cuestión con Julio Rodríguez, exJEMAD, quien ha analizado la actitud de Trump ante el conflicto: "Hay una estrategia de comunicación. Muchas veces se trata de desviar la atención y otras de centrarla en distintos puntos. En este tipo de conflictos, que son conflictos de intereses, lo importante es analizar el contexto, identificar dónde están esos intereses y hacia dónde quieren dirigir nuestra atención".

Rodríguez considera, además, que 'la teoría del loco' le está funcionando a Trump: "La teoría funciona, y más en estos tiempos en los que mandan las redes sociales y la comunicación. El patrón de Trump se repite: lanzar amenazas, fijar fechas límite y después retirarse, sin sobrepasar los límites que política y militarmente no son aceptables. Eso es exactamente lo que se está llevando a cabo".