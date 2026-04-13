Trump impone su mano de hierro en el Estrecho de Ormuz: "O pasan todos los barcos, o ninguno"

Trump ya aplica su propio bloqueo siguiendo la lógica del "o pasan todos los barcos o no pasa ninguno" por el estrecho de Ormuz.

Irán dejaba paso libre a China, India, Rusia, Turquía e Irak.

Compartir







Máxima tensión. Trump ya aplica su propio bloqueo siguiendo la lógica del "o pasan todos los barcos o no pasa ninguno" por el estrecho de Ormuz. Irán dejaba paso libre a China, India, Rusia, Turquía e Irak.

Estados Unidos ya ha dejado claro que bloqueará a todos aquellos barcos que salgan de puertos iraníes, sean cual sean sus nacionalidades. En un nuevo mensaje, Trump asegura haber aniquilado 158 barcos de la marina iraní. Dice que si algún barco se acerca, los eliminará como hacen con las narcolanchas en Venezuela.

Hablamos de un corredor marítimo clave a nivel mundial. Y dos países enfrentados que se han levantado de la mesa de negociación, sin llegar a un acuerdo de paz. La primera consecuencia es un doble bloqueo sin precedentes en el Estrecho de Ormuz que nos afecta a todos.

Irán lleva mes y medio controlando el paso de los barcos. Ahora Estados Unidos ha colocado ahí a su Armada para evitar el paso de cualquier buque.

El nuevo bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump, efectivo desde hoy, lunes 13 de abril de 2026, representa un giro agresivo en la estrategia de Estados Unidos para retomar el control del Estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad. A diferencia del bloqueo selectivo que Irán venía aplicando, la medida de Washington busca "asfixiar" la capacidad de Irán de lucrarse con el paso de barcos y forzar la reapertura total de la vía.

Estos son los pilares del nuevo plan:

1. Bloqueo Naval Total a Puertos Iraníes. La Marina de los EE. UU ha recibido órdenes de interceptar y bloquear cualquier buque que intente entrar o salir de puertos iraníes. Objetivo: Impedir que Irán siga exportando petróleo, principalmente a China e India, para financiar su programa nuclear y actividades militares. La excepción, los buques que transiten por el estrecho con destino a puertos no iraníes (como los de Emiratos Árabes o Kuwait) podrán pasar, siempre que no hayan colaborado con Teherán

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

2. Persecución de Barcos que Pagaron "Peajes": Trump ha introducido una medida sin precedentes: la Marina tiene instrucciones de detener e inspeccionar en aguas internacionales a cualquier barco que haya pagado las polémicas "tasas de seguridad" o peajes exigidos por Irán durante las últimas semanas. Trump lo ha calificado de "extorsión mundial" y ha advertido que quien pague a Irán no tendrá derecho a "paso seguro" por parte de EE. UU.

3. Operación de Desminado "All In, All Out": Bajo el lema de que el estrecho debe estar "o todo abierto para todos, o nada para nadie", EE. UU. ha iniciado el desminado de las zonas que Irán declaró como "peligrosas". Trump busca eliminar la excusa de las minas que Irán utilizaba para desviar el tráfico hacia sus aguas territoriales y así ejercer control.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

4. Amenaza de Ataque a Infraestructuras Civiles: Como medida de presión adicional si el bloqueo naval no surte efecto inmediato, el presidente ha amenazado directamente con bombardear plantas desalinizadoras (vitales para el suministro de agua en Irán), centrales eléctricas y puentes.

Irán ha declarado oficialmente que mantiene el estrecho abierto para la navegación internacional, pero prioriza y garantiza el "paso seguro" a naciones que considera aliadas o neutrales. Entre estos se mencionan específicamente China e India, por su importancia estratégica y comercial; Turquía, como socio regional clave e Irak y Rusia, aliado estratégico.

De momento, esta tarde, no ha habido represalias, a pesar de que la Guardia Revolucionaria Iraní ha advertido que si le tocan los puertos, harán lo mismo con sus vecinos del Golfo, ahogando, aún más, el suministro de petróleo.

Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que Irán quiere convertirse en una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo" y ha subrayado que "eso no puede pasar". "Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. Pero eso no puede pasar", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Trump ha insistido en que "Irán no va a tener armas nucleares" y ha advertido de que "vamos a recuperar el polvo", en referencia al uranio enriquecido con el que cuenta Irán, cercano al nivel suficiente para la fabricación de una bomba atómica. "Vamos a recuperarlo. O nos lo dan o lo cogemos", ha amenazado.

Poco antes de su comparecencia, Trump ha publicado en redes sociales que un total de 34 buques cruzaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del domingo y parece así poner en cuestión el bloqueo impuesto por Irán en este estratégico paso marítimo. "34 barcos pasaron ayer por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó este estúpido bloqueo", ha indicado.

En la rueda de prensa posterior, Trump ha asegurado que han recibido este mismo lunes una llamada de Irán. "Os puedo decir que hemos recibido una llamada de la otra parte. Estaban deseosos de llegar a un acuerdo", ha asegurado.

Sin embargo, ha reiterado que Irán no puede comerciar debido al bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense. "No hay pesca. Ahora mismo tenemos un bloqueo. No están haciendo ningún negocio (...). Y vamos a mantenerlo así muy fácilmente. No lo olvidéis, la Armada (iraní) ya no está", ha argumentado.

Sobre la negociación maratoniana del sábado en Islamabad, que terminó sin acuerdo, Trump ha destacado que habían acordado "muchas cosas, pero no accedieron a "eso", en referencia a su programa nuclear, porque considera que con él Irán "chantajea o extorsiona al mundo".