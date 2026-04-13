Donald Trump tiene un nuevo enemigo internacional: el papa León XIV

No le gustó a Trump el mensaje por la paz de su última homilía en la vigilia de oración en la basílica de San Pedro

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Donald Trump abre una nueva guerra contra el mismísimo Papa, León XIV, cada vez vez más crítico con la postura belicista del presidente de Estados Unidos. No le gustó a Trump el mensaje por la paz de su última homilía en la vigilia de oración en la basílica de San Pedro donde el papa, en su papel, dijo basta a la guerra, basta a la idolatría de uno mismo o del dinero. La referencia a Donald Trump era evidente. Como siempre, a través de sus redes, Trump ha respondido atacando.

"El Papa Leon es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior", dice, pero va a más al señalar que "la Iglesia lo puso ahí solo porque era estadounidense y sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump". Poco después Trump subió un delirante montaje. en el que se le ve como si fuera Jesucristo curando a un enfermo. El papa ya ha respondido que no va entrar a discutir con Trump.

Finalmente, Trump ha borrado la imagen tras la ola de críticas recibidas por sus propios seguidosres que incluso han hablado de blasfemia. "Bueno, no era una fotografía. Era yo. La he publicado. Pensé que era yo como médico. Tiene que ver con la Cruz Roja y con un trabajador de la Cruz Roja, a quienes apoyamos (...). Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore", ha indicado. Trump ha resaltado que "yo hago que la gente mejore". "Yo hago que la gente mejore mucho".

Tras las críticas, ha apuntado que "solo los medios mentirosos pueden salir con eso". "Lo he oído y dije, ¿cómo pueden salir con eso?", ha afirmado visiblemente indignado.

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Sobre este choque de Trump con el Papa se ha pronunciado Feijóo en defensa de Leon XIV. En su cuenta de tuiter ha escrito que "el cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas que no merece ser tomado a broma. Y el Papa es un referente que debe ser escuchado y respetado".

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"No voy a pedir disculpas"

El presidente estadounidense ha asegurado que no pedirá disculpas al Papa León XIV, al que acusa de tener "un problema con la ley y el orden". "No voy a perdir disculpas. El Papa León ha dicho cosas que están equivocadas", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca inmediatamente antes de insistir en que "el Papa León es muy blando sobre delincuencia".

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que "creemos firmemente en la ley y el orden" y "él parece que tenía un problema con eso", ha argumentado.

"No le gusta lo que estamos haciendo con respecto a Irán, pero Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. No puede pasar", ha argumentado. Así, ha indicado que "Leo no estaría contento con el resultado" porque "habría cientos de millones de muertos y eso no va pasar".

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Trump ha destacado que el hermano del Papa "es un gran MAGA", en referencia al movimiento que respalda a Trump, Make America Great Again. "¿Sabes? Su hermano es un gran MAGA y es un gran tipo, Lewis", ha señalado.

Sobre este choque de Trump con el Papa se ha pronunciado Feijóo en defensa de Leon XIV. En su cuenta de tuiter ha escrito que "el cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas que no merece ser tomado a broma. Y el Papa es un referente que debe ser escuchado y respetado".