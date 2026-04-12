Estados Unidos e Israel terminaban sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad

Las líneas rojas de las conversaciones se centran en el posible arma nuclear de Irán

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Estados Unidos e Israel han terminado sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, tras una maratoniana jornada única de negociaciones directas sin precedentes desde la Revolución Islámica, insuficiente para que dos de los grandes antagonistas internacionales por excelencia consiguieran salvar de golpe más de 40 años de rivalidad, y que vuelve a dejar en el limbo las perspectivas para poner fin al conflicto abierto el pasado 28 de febrero, ahora bajo un precario alto el fuego de futuro incierto.

El encargado de dar la puntilla ha sido el jefe de la delegación norteamericana, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se ha limitado a resaltar, al término del encuentro en el Hotel Serena de la capital paquistaní, un solo punto de fricción entre los muchos que separan a los dos países: la falta de garantías iraníes a la hora de verificar la naturaleza pacífica de su programa nuclear.

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Las líneas rojas: un arma nuclear

"La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear", ha afirmado Vance, insistiendo en que ese es el objetivo principal de la administración estadounidense. La única buena noticia, según Vance, ha sido el mero hecho de reunirse cara a cara y mantener "estas sustanciosas conversaciones" que se han prolongado durante casi un día entero.

"Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho", ha indicado, antes de confirmar que la delegación estadounidense regresa a su país sin pacto y de avisar a Irán que será la parte más afectada: "No hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América", ha señalado.

Vance deja Islamabad con una "oferta final", la "mejor" que va a recibir Irán por parte de Washington, a la espera de que reaccione su jefe, el presidente Donald Trump, quien se pasó la noche disfrutando de una velada de artes marciales mixtas en Miami acompañado de su secretario de Estado, Marco Rubio.