Más del 40% de la población española sufre problemas digestivos: los bulos que hay que evitar

Sandra Mir 29 MAY 2026 - 17:55h.

Las enfermedades del aparato digestivo son la primera causa de hospitalización en España.

Por eso es tan importante acabar con los bulos alimenticios en redes sociales, cada día más comunes.

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Hoy es el día de la salud digestiva. Más del 40% de la población española sufre problemas digestivos. hinchazón abdominal, gases o digestiones pesadas. Según el INE, las enfermedades del aparato digestivo son la primera causa de hospitalización en España, nada menos que más de 630.000 ingresos al año. Por encima de los poblemas respiratorios, con 620.000 ingresos y los circulatorios con casi 600.000. Entre otras, alrededor del 20% de la población tiene estreñimiento, mientras el 47% acidez y el 44% reflujo. Dolencias que provocan estrés y ansiedad en el 80% de las personas que las padecen.

Con todo esto, afirmaciones en redes sociales como que la avena inflama o que la leche es mala porque no la toleramos, generan seguidores y cambios de conducta alimenticia. Mejor contar con los profesionales que nos resuelven dudas como Ingrid Daniel, nutricionista de Blua Sanitas.

¿Se pueden comer 4 huevos al día?

Los huevos son muy nutritivos, ricos en proteínas, en colina, vitaminas y minerales, pero no es necesario incorporarlos a la dieta todos los días.

¿El plátano por la noche es malo?

Es falso. Comer plátano por la noche puede ayudarnos a dormir mejor porque tiene triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina.

¿Agua de coco después del Ejército?

No es correcto, mejor después de hacer ejercicio tomar agua para hidratarnos es suficiente.

¿La avena inflama?

Es falso. Ayuda a hacer la digestión, mejora los nieveles de colesterol y azúcar en sangre, da más saciedad, ayuda a sentirse mejor.

¿La leche provoca intolerancias?

Es falso. Existe hipolactasia del adulto que la deficiencia de la enzima lactasa en el intestino delgado. Al no producir suficiente lactasa, el cuerpo no puede descomponer correctamente la lactosa, lo que provoca la conocida intolerancia a la lactosa y síntomas como gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea. Pero no les ocurre a todos los adultos.

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¿Enfriar el arroz es mejor?

Sí, la verdad es que comer el arroz un día después de hacerlo es bueno porque el almidón porque se transforma en almidón resistente y ayuda a estar más saciado.