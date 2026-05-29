Patricia Pereda 29 MAY 2026 - 17:36h.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que padecen 58.000 personas en nuestro país.

Fatiga profunda, pérdida de fuerza y movilidad, problemas de visión... son algunos de sus síntomas.

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Cristina Maró es presentadora. Tuvo su primer brote de esclerosis múltiple con 15 años, "pero hasta los 33 no tuve el diagnostico". No se lo podía creer, no solo porque era muy joven -es una enfermedad que ataca a jóvenes- sino que también era muy activa y deportista. "No puedo tener esto", pensaba. Por eso quiere concienciar para combatir la progresión silenciosa de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 58.000 personas en España .

Fatiga profunda, pérdida de fuerza y movilidad, problemas de visión... son algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple, una enfermedad que padecen 58.000 personas en nuestro país, la mayoría mujeres jóvenes y que avanza de forma silenciosa. El objetivo es controlarla.

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Como en una partida de ajedrez, la esclerosis múltiple plantea desafíos complejos e impredecibles. Frenar su avance requiere estrategia y anticipación. "Nos basamos en afrontar los problemas antes de que sucedan y de esta forma podemos prevenir", señala Miguel Illescas, maestro de ajedrez. Por eso el gran reto de esta enfermedad es la detección precoz.

"El tiempo es cerebro", como señala Irene Gómez, neuróloga del Hospital Clínico San Carlos, por eso "cuanto antes empezemos a tratar a los pacientes mucho mejor".

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La esclerosis es una enfermedad neurológica crónica en la que el propio sistema inmunitario se confunde y ataca la mielina, la capa que recubre y protege las neuronas. Cuando esa protección se daña, la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo se vuelve defectuosa. De ahí que los síntomas puedan ser tan diversos. "Es la enfermedad de las mil caras, los ojos a veces nos hacen ver borroso o hay partes del cuerpo que no se van a sentir", explica Irene Gómez.

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En el ajedrez, pasa lo mismo, si no prevés los movimientos de tu rival, pierdes. Lo bueno es que como en el ajedrez a la enfermedad se le puedeo dar jaque con un peón.