Cuidarse ya no es opcional: el bienestar emocional se convierte en la prioridad real de toda una generación

Marta Egea 27 MAY 2026 - 08:00h.

Conceptos como terapia, límites emocionales, descanso mental o autocuidado han pasado de ser temas tabú a protagonizar conversaciones cotidianas

El nuevo lujo es no hacer nada: cada vez más personas buscan desconectar sin salir de casa

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Hablar de salud mental siempre ha sido algo que se hacía en voz baja. Ir al psicólogo se asociaba con el sufrimiento extremo, el agotamiento, las situaciones límite o estar loco. El autocuidado parecía reservado solo para aquellos que tenían tiempo, dinero o una vida muy organizada. Por suerte, algo ha cambiado durante los últimos años.

Conceptos como el burnout, ansiedad, límites emocionales, regulación emocional o descanso mental forman parte de conversaciones cotidianas. Las nuevas generaciones hablan de terapia con naturalidad, priorizan el equilibrio entre vida personal y trabajo, y se empieza a entender que sentirse bien emocionalmente no es un lujo, sino una necesidad básica. La salud mental ya no ocupa un segundo plano.

De aguantar a escucharse

Durante mucho tiempo, muchas personas han crecido bajo una idea bastante clara: había que aguantar. Trabajar más, rendir más, dormir menos y seguir adelante aunque el cuerpo y la mente pidieran parar.

Las generaciones más jóvenes parecen haber roto parcialmente con esa lógica. La Generación Z y buena parte de los millennials han crecido en un contexto marcado por la hiperconectividad, la incertidumbre económica, la presión constante de las redes sociales y un ritmo de vida difícil de desconectar. Precisamente por eso, el bienestar emocional ha empezado a verse como algo esencial para sobrevivir al día a día.

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Muchos sostienen que estamos ante una “generación de cristal” aunque muchos expertos sencillamente lo consideran una generación más consciente emocionalmente. Lo que antes podría verse como signos de debilidad como la ansiedad, el agotamiento mental o los límites saludables, ya no se perciben así. Al contrario: cada vez más personas entienden que cuidar la salud mental también es una forma de responsabilidad personal.

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Detrás de este cambio cultural, también está el cansancio generalizado. La sensación de saturación mental, estrés constante y agotamiento emocional se ha normalizado hasta un punto en el que muchas personas viven día a día en “modo supervivencia”. De hecho, un estudio revela que el 76,9% de la población afirma haberse sentido nerviosa, angustiada o tensa en el último año, mientras que el 74,5% ha experimentado estrés o ansiedad.

La sobrecarga digital también juega un papel importante. El exceso de estímulos, notificaciones, información constante y exposición continua a redes sociales está afectando especialmente a los jóvenes. Un 33% de la Generación X reconoce sufrir sobrecarga digital. Esta fatiga no es solo psicológica. También afecta al sueño, a la concentración, a las relaciones personales y hasta a la salud física.

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Ahora se busca tranquilidad

Otro cambio importante es la manera en la que muchas personas entienden el éxito. La productividad extrema y el estar ocupado han funcionado casi como símbolos de prestigio. Hoy, cada vez más personas priorizan otras cosas: dormir bien, tener tiempo libre, desconectar del trabajo o mantener estabilidad emocional.

El bienestar ha comenzado a convertirse en un objetivo vital. Esto se nota especialmente en el ámbito laboral. Las nuevas generaciones valoran cada vez más los entornos de trabajo saludables, el teletrabajo flexible, los liderazgos empáticos y el equilibrio entre vida personal y profesional.

La salud mental ya no se entiende únicamente como la ausencia de trastornos graves, sino como la capacidad de vivir con equilibrio emocional.

Por otro lado, el concepto del autocuidado se ha ampliado muchísimo. Durante mucho tiempo estuvo relacionado con una estética muy concreta: baños relajantes, skincare, velas aromáticas o rutinas de belleza. Ahora, cuidarse también es poner límites, dormir más horas, aprender a descansar sin culpa, desconectar del móvil o pedir ayuda psicológica cuando hace falta.

Los expertos insisten en que el bienestar emocional no consiste en estar feliz constantemente, sino en aprender a gestionar emociones difíciles y desarrollar resiliencia. De hecho, cada vez más personas entienden la terapia psicológica como una herramienta de mantenimiento emocional y no únicamente como una solución para momentos de crisis.

Querer cuidarse en un mundo agotador

Sin embargo, existe una gran contradicción en todo esto. Nunca se había hablado tanto de autocuidado y bienestar emocional, pero tampoco se había vivido con tantos estímulos, presión social y sensación de agotamiento constante. Muchas personas sienten que incluso cuidarse se ha convertido en otra obligación más.

Dormir ocho horas, meditar, entrenar, comer sano, hacer journaling, limitar pantallas, mantener relaciones sanas, ser productivo y además tener estabilidad emocional puede acabar generando aún más presión. Por esto, algunos expertos insisten en recuperar una idea más realista del bienestar.

No se trata de estar perfectamente equilibrado todo el tiempo. Tampoco de que la salud mental se convierta en otra meta imposible. El bienestar emocional tiene más que ver con escuchar las propias necesidades, aceptar momentos difíciles y aprender a pedir ayuda cuando haga falta.

Lo que es evidente es que culturalmente algo está cambiando. Las nuevas generaciones puede que no tengan los mismos problemas que las anteriores, pero sí que parecen tener más herramientas para identificar el malestar emocional y hablar sobre ello.