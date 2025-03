Carlos Cenalmor publica 'El síndrome burnout. Tu guía para no quemarte. Sal del estrés laboral y reconecta con la vida'

El 'burnout' te lleva a estar "cada vez más agotado, empezar a tener problemas de salud, de estómago, de piel..."

Los trabajos emocionales: ¿qué son y qué consecuencias tienen en la salud mental y física?

Sentirse constantemente conectado con el trabajo, acumular un alto nivel de estrés laboral y la falta de ilusión por el oficio es más común de lo que imaginamos. Estos síntomas son propios del 'burnout' o síndrome del trabajador quemado, un problema en auge entre las empresas españolas. Más de la mitad de ellas han admitido que, en este último año, el número de empleados que lo padecen ha aumentado significativamente. Según informa Aldara Martitegui en el video, Carlos Cenalmor tiene la clave para deshacernos de este síndrome.

'El síndrome burnout. Tu guía para no quemarte. Sal del estrés laboral y reconecta con la vida' es la nueva publicación de Carlos Cenalmor, psiquiatra experto en estrés laboral y 'burnout'. A través de sus páginas, el autor nos proporciona unas pautas para reconectar con nosotros mismos y salir de un bucle que puede costarnos la salud.

Carlos sabe del tema por propia experiencia: “Yo estaba quemadísimo porque vivía desconectado de mi cuerpo y de mis sensaciones". El psiquiatra aclara que, en muchas ocasionas, el estrés laboral parte de una idea de perfección y éxito errónea instaurada en la sociedad: “Se nos vende una idea de éxito que muchas veces es insana y que, sobre todo, no encaja con todo el mundo (...) Para mí, mi éxito no ha sido quedarme trabajando aquí en Madrid donde en teoría me tendría que haber quedado para ser un psiquiatra exitoso. El éxito ha sido irme a los Pirineos, a las montañas” .

La idea cultural y preconcebida del trabajo agrava los síntomas del 'burnout'

El psiquiatra ha sido testigo en sus consultas de esta tendencia, cada vez más en auge: "Una persona que trabajaba en uno de estos edificios como directivo me dijo: '¿De qué me sirve llegar a ese éxito si cuando llego estoy roto?'". La idea preconcebida del trabajo también es un agravante del 'burnout'. Con esto, el psiquiatra se refiere a “la propia cultura, cómo hemos recibido el mensaje, la idea de cómo nos tenemos que relacionar con nuestro trabajo, que muchas veces es desde la hiperproductividad, desde el no parar, desde ver el descanso como algo de débiles” .

El síndrome del trabajador quemado puede llevar a "perder tu salud", como le pasó a Carlos: "Mi cuerpo me estaba empezando a dar señales y yo no hacía caso de esas señales. Señales como cada vez estar más agotado, empezar a tener problemas de salud, de estómago, de piel, lesiones físicas, empezar a perder ilusión”.

Conocerse a uno mismo y la introspección son claves para sanar

Cuando la salud está en juego, las medidas deben ser inminentes, pero antes de ello es clave conocerse a uno mismo y la introspección: “Fue muy clave reconectar con mi cuerpo y con mis emociones y entender que por que me cansara o me agotara, no quería decir que yo era débil, quería decir que mi cuerpo me estaba avisando de por dónde no era el camino”.

En su publicación, el experto pone sobre la mesa distintas herramientas para ayudar a sus lectores a deshacerse del 'burnout' y "una clave sin duda es aprender a desconectar para volver a conectar. Si tú estas todo el día pensando en el trabajo, dándole vueltas o conectado, eso te genera estrés y eso es lo que te acaba quemando y destruyendo la salud”.