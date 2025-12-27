La mejor hamburguesa del mundo es española y la puedes disfrutar en Madrid y Valencia

La primera hamburguesa de fuera de Estados Unidos en llevarse este galardón

La mejor hamburguesa del mundo no está en Nueva York ni en Los Ángeles, sino que es española, y nacida en Valencia, aunque hoy también se puede disfrutar en Madrid. Se llama Singular, la firma la cadena Hundred Burgers y ha sido coronada dos años consecutivos como la número uno del planeta por la guía internacional The World’s Best Burgers, apodada ya la “Guía Michelin de las hamburguesas”.

Quién ha dicho que es “la mejor del mundo”

La clasificación The World’s Best Burgers la elabora el equipo sueco de Burgerdudes, considerado el mayor sitio de reseñas de hamburguesas del mundo. Cada año publican un ranking global tras visitar centenares de locales. En la edición de 2024, la lista situó por primera vez en el número uno a una hamburguesa española: la Singular de Hundred Burgers, con locales en Valencia y Madrid.

En 2025, la historia se ha repetido. La guía vuelve a coronar a Hundred como mejor hamburguesería del mundo. Así: la cadena valenciana se mantiene en lo más alto tras competir con 900 establecimientos de 63 países y se convierte en la única marca no estadounidense que ha liderado el ranking desde su creación.

Qué lleva la Singular, la hamburguesa que ha conquistado al jurado

La protagonista del título no es una simple burger de la carta, sino que se trata de la Singular, considerada por los expertos como todo un homenaje al producto y al sabor. Estos son sus ingredientes:

Carne de vaca gallega o rubia gallega madurada en seco (dry aged), picada a diario.

Queso cheddar madurado.

Bacon muy crujiente.

Cebolla caramelizada.

Crema de camembert.

Salsa barbacoa “de mamá”, receta familiar del cofundador.

Todo esto, dentro de un pan demi-brioche artesanal, horneado cada día en el obrador de la marca.

El jurado de The World’s Best Burgers explica por qué la ha colocado en lo más alto, destacando “la intensidad del sabor cárnico y su perfecto ‘match’ con el pan demi-brioche”, así como el bacon súper crujiente de la Singular y la famosa salsa gochujang de otra burger de la casa, la Loser.

En cuanto al precio, la Singular se mueve en torno a los 12,50 euros en la carta de Hundred, manteniéndose en un rango “de barrio” para un producto con etiqueta de “mejor del mundo”.

De Valencia a Madrid: dónde se puede probar

Hundred Burgers nació en Valencia y abrió sus puertas en 2020 de la mano de Álex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, después de años viajando y probando hamburguesas por medio mundo. Desde entonces, el proyecto ha crecido sin perder el control artesanal: elaboran el pan demi-brioche y pican la carne dry-aged cada día.

En total, la cadena suma siete locales entre Valencia y Madrid, todos operando bajo el mismo concepto de carta corta, obrador propio y turnos muy medidos de servicio.

La combinación es poco habitual: un producto con sello internacional, pero desplegado en dos ciudades donde la clientela es, en buena medida, local y recurrente, no solo turistas en peregrinación gastronómica.

Una historia que va más allá de una hamburguesa

El éxito de Hundred resume una tendencia: el triunfo de proyectos obsesionados con el producto, la maduración de la carne y el trabajo de obrador, frente a cadenas globales más estandarizadas. El texto de World’s Best Steaks sobre Hundred remarca que la marca utiliza carne madurada (a menudo rubia gallega) recién picada cada día y pan demi-brioche horneado cada mañana, logrando “una experiencia de hamburguesa excepcionalmente refinada”.

Desde la perspectiva española, supone algo más que un título goloso: confirma que una cadena nacida en Valencia, con locales también en Madrid, puede competir en terreno históricamente norteamericano y ganar jugando con sus propias reglas —materia prima local, recetas muy pensadas y precios todavía razonables.

Y deja un mensaje sencillo para el lector: si quieres comprobar por ti mismo cómo sabe “la mejor hamburguesa del mundo” según la guía sueca, no hace falta cruzar el Atlántico. Basta con reservar mesa en Hundred Burgers en Valencia o Madrid… y dejar que la Singular haga el resto.