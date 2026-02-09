Concejala expulsada a la fuerza del pleno de Moaña: "Me echó por decirle que mentía"

La concejala Estela Santomé fue expulsada del pleno tras acusar a la alcaldesa de mentir, durante una discusión por la tasa de basuras

Entre gritos y pitos, la policía local de Moaña intenta expulsar a una concejala del PP. La alcaldesa le ordena que abandone el pleno y ella se niega, comienza entonces el forcejeo. Sus compañeros de bancada la apoyan, pero la policía la levanta de su sitio y se la lleva. Fue expulsada tras una discusión por una tasa de basuras que acaba con la concejala fuera del pleno.

'En boca de todos' ha hablado con Estela Santomé, concejala expulsada del pleno de Moaña, quien explica por qué la echaron del pleno: “Me echa por decirle a la señora alcaldesa que miente. Yo en el pleno lo único que le dije fue traidora”.

Estela Santomé comenta que no es la primera vez que la alcaldesa expulsa a alguien: “En 45 segundos me expulsó y en dos minutos dio seis avisos a tres personas diferentes y a una persona del público de mala manera. Esto es lo que habitualmente se vive en los plenos de Moaña”.

Además, el programa ha podido hablar con Leticia Santos, alcaldesa de Moaña: “Mi trabajo es dirigir el pleno, si una persona me interrumpe constantemente, impide mi obligación. Yo solamente ejercí mi función, no es la primera vez que pasa con ella”.