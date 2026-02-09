Padre del hombre acusado de abusar de una menor: “No hizo nada de lo que se está diciendo”
El padre del hombre señalado asegura que su hijo fue liberado en pocas horas
Ciento cincuenta personas armadas con palos intentan linchar a un hombre al que habían señalado como sospechoso de abusar sexualmente de una menor de edad.
'En boca de todos' ha podido hablar con Pedro, padre del hombre acusado de abusar a una menor, quien defiende la inocencia de su hijo: "Él no hizo nada de lo que se está diciendo. Salieron de una boda y se montaron en el autobús, e iban hablando, pero para nada en ningún momento hubo una agresión, un forcejeo ni nada".
Pedro, padre del hombre acusado de abusar a una menor: "Cuando le arrestaron, en dos horas estuvo en libertad"
Además, explica que cuando le detuvieron, le pusieron rápidamente en libertad: "Han dicho algo que no es verdad y queremos que quede claro. Cuando le arrestaron, en dos horas estuvo en libertad. No había indicios, no había ninguna prueba de que él hiciera tal cosa".
Pedro comenta que tanto su hijo como sus hijas están fuera y no quieren volver a su casa: "Las niñas están asustadas, tienen miedo porque piensan que les pueden hacer algo o que puede pasar alguna movida, y no quieren estar por aquí".
Pedro añade que fueron a pegar a su hijo: "Hubo una pelea entre ellos, pero después se reunieron todos pensando que la cosa iba a seguir. El motivo de la pelea fue porque decían que él quería abusar de ella, cuando se sabe que eso no es verdad".