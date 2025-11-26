Los padres del menor de 6 años agredido sexualmente supuestamente por niños de 11 años confirman que los médicos encontraron evidencias de los abusos

Ricardo y Susana, los padres del menor de 6 supuestamente víctima de abusos por parte de otros niños de 11años de su mismo colegio están aterrados ante la posibilidad de que existan vídeos de las agresiones sufridas por su hijo y que otros niños puedan estar sufriendo la misma situación: “Me dijo: ‘No quiero que les hagan daño a mis amigos”.

Junto a Jordi Juliá, reportero de ‘En boca de todos’, Ricardo y Susana, los padres del menor de 6 años supuestamente víctima de bullying y abusos sexuales por parte de alumnos de primaria de su mismo centro escolar, nos han mostrado su miedo al saber que los abusos podrían haber sido grabados desde el móvil de uno de los menores y estar siendo enviados a terceros.

Según han explicado, se enteraron de que algo estaba sucediendo porque el primo de 7 años del menor le contó a su madre que le tenía que defender de las agresiones de otros niños en el colegio. En su primera versión, el niño le confesó a su padre que niños de primero y tercero de primaria le pegaban, pero guardó silencio al hablar de niños más mayores: “Me dijo que le pegaban, que le cogían entre cuatro los de tercero y de los mayores no quería contar nada… Fuimos al médico pensando que estábamos ante un caso de bullying y se lo dijimos al colegio”.

Ricardo asegura que la noche que fueron al médico y al colegio, volvió a hablar con el menor para saber si quería decir algo más y fue el momento en el que el pequeño terminó de contar lo que había sucedido: “Cuando llegamos a los mayores se puso muy nervioso y tocándose sus partes, le pregunté que si alguien le había tocado sus partes y él me dijo: ‘Yo no quería’. Nos fuimos al médico y a la Guardia Civil…”.

Le ha confirmado a Nacho Abad que el médico encontró evidencias de abusos sexuales y que llamaron a la Guardia Civil. El colegio según les han dicho han abierto protocolo, uno contra el bullying y otro de abusos sexuales, pero les han pedido que no dijeran nada y se han informado mediante un comunicado solo a los alumnos de primaria y no a los padres de infantil.

Susana, madre del menor agredido: “Mi hijo no es el mismo”

“Está diferente, mi hijo no es el mismo, tiene todas las noches pesadillas… Si tardo un poco, viene y me pregunta si estoy bien… No para de decir ‘no te preocupes, no te preocupes’… Es muy difícil, no se lo deseo ni a mi peor enemigo…”, ha asegurado llena de dolor, Susana, la madre del menor de 6 años.

El presentador ha querido saber cuántos años tienen los supuestos agresores y si sus padres se habían puesto en contacto con los de la víctima: “Eran alumnos de cuarto y quinto, creo que cumplen 11 en este curso… No lo sé porque no pongo cara a los padres y a los niños no les pongo cara… Mi hijo nos dijo a nosotros unos nombres y nosotros se lo dijimos a la Guardia Civil. Hay muchos padres que nos están apoyando. Al principio creía que no era verdad, pero ahora sí nos creen… Pusimos la denuncia el 28 de octubre y desde ese momento he perdido casi 15 kilos”.

Ante la posibilidad de que otros niños puedan estar viviendo la misma situación, el padre del menor no lo puede confirmar, pero sí tiene la intuición por las palabras de su hijo: “Me dijo: ‘No quiero que les hagan daño a mis amigos o le vuelven a hacer… Me dio a entender que se lo habían hecho a más”.