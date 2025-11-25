25N: Una mujer es asesinada cada diez minutos por su pareja o familiares en el mundo

Lidia Camón 25 NOV 2025 - 17:23h.

La ONU establece 15 tipos distintos de violencia contra la mujer

Se calcula que, en todo el mundo, 840 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual

En todo el mundo 50.000 mujeres han sido asesinadas en 2024 a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Son datos de ONU. Son 137 al día, una mujer cada 10 minutos. Y una de cada 6 son asesinadas en su propia casa, por su pareja o un familiar suyo. Mientras que el 60 por ciento de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia, solo el 11 por ciento de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada.

La ONU establece 15 tipos distintos de violencia contra la mujer: no sólo física, sexual o doméstica. Hay otras como la psicológica, digital, obstétrica, mediática, laboral, económica, la violencia económica, por ejemplo, el no poder disponer libremente del dinero, afecta a más de dos millones de mujeres en España.

Los ingresos influyen en los datos

Las mujeres que viven en países clasificados como de ingreso más bajo, afectados por conflictos o en entornos vulnerables al clima se ven afectadas de forma desproporcionada. Por ejemplo, las regiones de Oceanía (con excepción de Australia y Nueva Zelandia), los países clasificados como menos adelantados (PMA) en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) tienen una prevalencia estimada respectiva del 38, 18 y 17 por ciento de violencia de pareja en los últimos 12 meses, un porcentaje superior a la media mundial del 11 por ciento.

Se calcula que, en todo el mundo, 840 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja; de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas al menos una vez en su vida (el 30 por ciento de las mujeres de 15 años o más).

Esta cifra, que no incluye el acoso sexual, se ha mantenido prácticamente sin cambios en los dos últimos decenios. Los avances en la reducción de la violencia de pareja han sido muy lentos en dicho período, con un descenso anual de tan solo un 0,2 por ciento.

Las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH son más elevadas entre las mujeres que han experimentado violencia que entre las que no la han sufrido, al igual que ocurre con muchos otros problemas de salud que pueden perdurar una vez que ha cesado la violencia.

En todo el mundo, el 8 por ciento de las mujeres de 15 años o más (es decir, 263 millones) declaran haber sufrido violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja al menos una vez en su vida.