Este lunes, 'En boca de todos' conoció la historia de Matías y María. En Alfaz del Pi, provincia de Alicante, Matías y su madre, Magdalena, denunciaron en directo que María, exnovia de Matías, se habría quedado de okupa en la casa en la que ambos vivían antes de la ruptura y que, además, le habría hecho algún tipo de brujería con el objetivo de hacerles daño.

El equipo del programa pudo escuchar en directo ambas versiones, completamente contrarias, y no consiguió resolver el enigma que creaban sus continuas contradicciones. No obstante, desde entonces y hasta este martes, 'En boca de todos' ha continuado trabajando en esta historia, recopilando pruebas y conociendo toda la cronología de lo ocurrido.

En una primera conexión con María, nuestra reportera nos ha contado que la mañana de este martes, a primera hora, ha firmado un acuerdo con la empresa de desokupación: "Lo tenemos aquí, firmado de su puño y letra. María asegura que en unos quince o veinte días ella sale de esta casa. Es más, ella ya está buscando una solución para poder irse y encontrar un lugar que se adapte a sus necesidades".

Magdalena: "María quiso suicidarse"

Acto seguido, hemos conectado con Matías y Magdalena para repasar todos los hechos y pruebas que María había aportado. Su interveción ha terminado nuevamente con graves acusaciones: "Ella también quiso abortar, ella también quiso suicidarse, ella también quería matar al niño solo para hacerle daño".

Ante tales declaraciones, Nacho Abad no ha dudado en poner fin a esta historia después de que María reconociera en directo dos intentos de suicidio: "Yo ahora te veo bien, tú quieres tener un hijo, darle todo el amor del mundo, has firmado que devuelves la casa a esta mujer, y yo en este punto quiero parar la historia. Todos tenemos vidas complicadas, ojalá Matías y Magdalena le den mucho amor a ese bebé, tú también y podáis vivir de una manera sana en un futuro, aunque lo veo complicado. Seguro que nadie es cien por cien bueno, ni cien por cien malo. El perdón es el mejor camino para reempezar".